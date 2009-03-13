nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

28 рублей стоит килограмм бытового газа в Тюменской области

13 марта 2009, 16:29
С 1 января этого года экономически обоснованная стоимость сжиженного бытового газа установлена в размере 28 рублей 11копеек за килограмм - сообщили Nashgorod.ru департаменте информационной политики.
Сюжет
Тюмень

Однако для жителей юга региона топливо обойдется дешевле. С 1 апреля за килограмм газа с НДС и доставкой, абоненты будут платить 18,10 рублей. С 1 июля розничная стоимость газа составит 19, 60 за килограмм, а с 1 октября – 21рубль 19 копеек.

Разницу между розничной ценой и экономически обоснованной стоимостью возместит областной бюджет.

В случае, если потребители решат самостоятельно доставлять баллоны с газом домой, с 1 апреля им будет предоставлена скидка в размере 25% от стоимости за килограмм.

#Новости#Тюмень#ЖКХ#Нефть и газ#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25