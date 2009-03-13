28 рублей стоит килограмм бытового газа в Тюменской области

Однако для жителей юга региона топливо обойдется дешевле. С 1 апреля за килограмм газа с НДС и доставкой, абоненты будут платить 18,10 рублей. С 1 июля розничная стоимость газа составит 19, 60 за килограмм, а с 1 октября – 21рубль 19 копеек.