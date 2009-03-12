Женщины получили в 2 раза больше поздравительных SMS-сообщений 8 марта, чем мужчины 23 февраля.
Количество звонков, совершенных в первый весенний праздник оказалось на 15% больше, чем в день защитника Отечества. В среднем поздравительный звонок длился около 2 минут. Абоненты также активно отправляли мультимедийные сообщения – их количество 8 марта увеличилось на 20% по сравнению с 23 февраля.
В эти праздничные дни абоненты компании МегаФон-Урал проговорили более 62 млн минут, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом; отправили более 20 млн SMS-сообщений и 148 тысяч ММS-сообщений, что сопоставимо с новогодними показателями.
Благодаря ряду технических мероприятий, проводимых компанией, сеть «МегаФон-Урал» выдержала максимальные нагрузки в праздничные дни.