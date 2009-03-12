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Женщины получили в 2 раза больше поздравительных SMS-сообщений 8 марта, чем мужчины 23 февраля

12 марта 2009, 11:58
Такова статистика совершенных звонков и отправленных SMS-сообщений в сети «МегаФон-Урал» в праздничные дни в этом году.
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Тюмень

Женщины получили в 2 раза больше поздравительных SMS-сообщений 8 марта, чем мужчины 23 февраля.

Количество звонков, совершенных в первый весенний праздник оказалось на 15% больше, чем в день защитника Отечества. В среднем поздравительный звонок длился около 2 минут. Абоненты также активно отправляли мультимедийные сообщения – их количество 8 марта увеличилось на 20% по сравнению с 23 февраля.

В эти праздничные дни абоненты компании МегаФон-Урал проговорили более 62 млн минут, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом; отправили более 20 млн SMS-сообщений и 148 тысяч ММS-сообщений, что сопоставимо с новогодними показателями.

Благодаря ряду технических мероприятий, проводимых компанией, сеть «МегаФон-Урал» выдержала максимальные нагрузки в праздничные дни.

#Новости#Мегафон#Тюмень#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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