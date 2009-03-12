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В ТюмГУ подвели итоги внутривузовского тура Всероссийской студенческой олимпиады

12 марта 2009, 15:21
С 16 по 28 февраля 2009 года в ТюмГУ проходил 1 (внутривузовской) тур Всероссийской студенческой олимпиады.
Сюжет
Тюмень

В состязаниях по 41 дисциплине приняли участие 1 269 студентов. В итоге 129 человек стали победителями и призерами, некоторые завоевали 2-3 диплома в разных номинациях.

За самое активное участие награжден Биологический факультет - более 33 % студентов этого факультета приняли участие в олимпиаде.

По результативности участия студентов:

- 1 место заняла команда Международного института финансов управления и бизнеса (28 дипломов);

- 2 место – команда Института истории и политических наук (20 дипломов);

- 3 место у команды Института государства и права и Института математики и компьютерных наук (по 17 дипломов).

Торжественная церемония закрытия, награждение и чествование победителей состоялось 4 марта 2009 года в 16.00 в Белом зале.

#Новости#Тюмень#ТюмГУ#Таня#Общество
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