В ТюмГУ подвели итоги внутривузовского тура Всероссийской студенческой олимпиады

В состязаниях по 41 дисциплине приняли участие 1 269 студентов. В итоге 129 человек стали победителями и призерами, некоторые завоевали 2-3 диплома в разных номинациях.
За самое активное участие награжден Биологический факультет - более 33 % студентов этого факультета приняли участие в олимпиаде.
По результативности участия студентов:
- 1 место заняла команда Международного института финансов управления и бизнеса (28 дипломов);
- 2 место – команда Института истории и политических наук (20 дипломов);
- 3 место у команды Института государства и права и Института математики и компьютерных наук (по 17 дипломов).
Торжественная церемония закрытия, награждение и чествование победителей состоялось 4 марта 2009 года в 16.00 в Белом зале.