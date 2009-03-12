В Тюмени состоялось посвящение в фотографы детей с ДЦП

Руководитель проекта Ирина Белова познакомила участников с программой обучения: один раз в неделю дети будут заниматься фотографированием под руководством одного из мастеров. За время проекта будет организовано 19 выездных фотосессий на природе и в городе. Результатом занятий станут три выставки детских фоторабот на площадках города и портфолио каждого участника на сайте детского центра www.stupenki.com.