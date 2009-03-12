В Тюмени состоялось посвящение в фотографы детей с ДЦП

7 марта в детском развивающем центре «Ступеньки» состоялось праздничное открытие проекта «Строим мосты – Фотоаппараты в руках детей».
Красную ленту вместе с детьми-участниками проекта перерезали: глава города Евгений Куйвашев, начальник Центральной Управы администрации города Тюмени Валерий Борисов и руководитель детского развивающего центра «Ступеньки» Марина Бакулина, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
Ребятишки с диагнозом ДЦП и дети с нормой развития под чутким руководством психолога Елены Богдановой разбились на пары для обучения. Вместе с Мурзилкой ребята оформили дневники, в которых будут делиться своими переживаниями по ходу проекта.
Фотографы: Игорь Самсонов, Виктория Ющенко, Евгений Шаров представили родителям и детям презентации своих работ. Напомним, свое мастерство эти гуру фотографии (в проекте также принимает участие Марат Губайдуллин) будут передавать ребятне в течение 9 месяцев.
Руководитель проекта Ирина Белова познакомила участников с программой обучения: один раз в неделю дети будут заниматься фотографированием под руководством одного из мастеров. За время проекта будет организовано 19 выездных фотосессий на природе и в городе. Результатом занятий станут три выставки детских фоторабот на площадках города и портфолио каждого участника на сайте детского центра www.stupenki.com.
Цель проекта - объединить детей с инвалидностью и без инвалидности, с помощью объективов фотоаппаратов помочь преодолеть барьеры, мешающие общению, дать возможность посмотреть на мир новым взглядом, свободным от стереотипов.
Высокую значимость данного проекта для развития в нашем регионе инклюзивного образования отметила присутствовавшая на открытии руководитель грантового отдела Благотворительного Фонда развития города Тюмени Светлана Аркадьевна Дремлюга. Евгений Куйвашев попросил детей старательно учиться фотографированию и пообещал, что лучшие фотографии будут представлены в холле здания администрации города Тюмени. Центральная Управа администрации города в лице Валерия Борисова также внесла свой вклад в организацию проекта – детям будет предоставлен транспорт для выезда на фотосессии.
Напомним, проект реализуется Тюменской региональной общественной организацией «Ступеньки» в рамках «Программы поддержки молодежных инициатив» «Совета по международным исследованиям и обменам (Айрекс)» и USAID при поддержке Благотворительного Фонда развития города Тюмени и Управы Центрального административного округа Тюмени на территории детского развивающего центра «Ступеньки».
Также особая благодарность директору начальной школы-детский сад №82 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Марине Анатольевне Данчевой за сотрудничество.