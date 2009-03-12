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В Тюмени осужден коммерсант, не заплативший в бюджет налоги

12 марта 2009, 12:57
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Джумшуда Кяримова, обвиняемого по ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).
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Тюмень

Следствием установлено, что Кяримов в 2005-2007 гг. в налоговых декларациях по единому налогу на вмененный доход не отражал торговые площади, имеющиеся у него в трех магазинах. Это позволило коммерсанту не заплатить в бюджет налоги в общей сумме 599,6 тысяч рублей.

Суд признал Кяримова виновным по ч.2 ст. 198 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Кроме того, суд по иску прокурора Ленинского округа Тюмени взыскал с осужденного в доход бюджета всю сумму неуплаченных налогов.

#Новости#Налоги#Тюмень#Таня#Происшествия
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