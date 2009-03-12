В Тюмени осужден коммерсант, не заплативший в бюджет налоги

Следствием установлено, что Кяримов в 2005-2007 гг. в налоговых декларациях по единому налогу на вмененный доход не отражал торговые площади, имеющиеся у него в трех магазинах. Это позволило коммерсанту не заплатить в бюджет налоги в общей сумме 599,6 тысяч рублей.