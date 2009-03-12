В Тюмени могут появиться улица Здоровья и проезд Хоккейный

Краеведы, специалисты управ и другие члены комиссии выберут названия для безымянных элементов улично-дорожной сети на территории поселков Березняковский и Тараскуль, в районе улиц Новаторов, Мамина - Сибиряка, переулка Красовского, а также для некоторых водных объектов.