В Тюмени могут появиться улица Здоровья и проезд Хоккейный

13 марта в 11 часов в администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20, каб. 804) состоится заседание городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц и других частей городского округа, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Краеведы, специалисты управ и другие члены комиссии выберут названия для безымянных элементов улично-дорожной сети на территории поселков Березняковский и Тараскуль, в районе улиц Новаторов, Мамина - Сибиряка, переулка Красовского, а также для некоторых водных объектов.
Среди вариантов названий, предложенных горожанами, – улица Здоровья, проезды Хоккейный, Спринтерский и другие.