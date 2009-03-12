В Тобольске назвали лучшего учителя 2009 года

В течение двух недель учителя общеобразовательных школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования на открытых уроках, показательных мероприятиях и творческих конкурсах делились опытом своей работы и достижениями, демонстрировали свои таланты.
Итоги XVIII фестиваля педагогических идей были обнародованы накануне женского праздника. Как сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска, были названы победители в номинациях «Учитель года», «Учитель-методист», «Классный руководитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Воспитатель года», «Профсоюзный лидер года».