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В Тобольске назвали лучшего учителя 2009 года

12 марта 2009, 12:23
В Тобольске лучшим учителем 2009 года жюри назвало педагога начального образования из школы №13 Татьяну Орлову.

В течение двух недель учителя общеобразовательных школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования на открытых уроках, показательных мероприятиях и творческих конкурсах делились опытом своей работы и достижениями, демонстрировали свои таланты.

Итоги XVIII фестиваля педагогических идей были обнародованы накануне женского праздника. Как сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска, были названы победители в номинациях «Учитель года», «Учитель-методист», «Классный руководитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Воспитатель года», «Профсоюзный лидер года».

#Новости#Конкурсы#Учителя#Таня#Общество
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