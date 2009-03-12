В Германии выпускник устроил бойню в своей школе: убил 15 человек и погиб сам

Он происходит из семьи среднего класса, однако его семья имеет большие внутренние проблемы (например, родители постоянно ссорятся и враждуют друг с другом), о чем окружение не знает. Он считает себя "волком-одиночкой", часто принадлежит или декларирует свою принадлежность к группировке, пропагандирующей ненависть (к примеру, один из подобных убийц - американский индеец - считал себя истинным арийцем и декларировал свою любовь к нацистской Германии). Этот подросток ходит в общественную, а не частную школу. В его семье были случаи психических заболеваний, алкоголизма иили наркомании. В доме потенциального убийцы хранится оружие, он сам умеет стрелять и уже пытался применять оружие против врагов внутри семьи. Школьные убийцы практически никогда не занимались спортом.