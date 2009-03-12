В Германии выпускник устроил бойню в своей школе: убил 15 человек и погиб сам

Еще троих преступник убил позднее, после чего погиб в перестрелке с полицией.
Трагедия разыгралась в колледже города Винненден на юге Германии (земля Баден-Вюртемберг), передает ИТАР-ТАСС. Примерно в 9:30 в учебное учреждение Albertville-Realschule проник 17-летний юноша с автоматическим оружием и в черной форме военного образца, пишет Bild. Им оказался бывший учащийся этого учебного заведения, имя которого не разглашается.
Вскоре после бойни преступник был застрелен полицейскими. По другим данным, он сам покончил с собой. В ходе перестрелки также были ранены двое сотрудников полиции и убиты два случайных прохожих. Общее число его жертв достигло 15-ти.
Перед тем, как убийцу обезвредила полиция, он взял на улице одного заложника, которого потом отпустил, не причинив ему вреда.
Ранее сообщалось о штурме полицией дома, в котором живут родители убийцы. Там полицейские обнаружили целый арсенал из 18 стволов.
Как рассказал редактор местной газеты Die Winnenden Zeitung Франк Нипкау, стрелявший подросток окончил учебу в колледже два года назад и получил аттестат.
Отстрелявшись, преступник скрылся с места преступления. Сразу после этого начались его активные поиски. Вокруг школы было выставлено оцепление, пишет Der Spiegel.
Более тысячи учеников эвакуированы из злополучного учреждения. Среди родителей учеников царила паника - некоторые из них не знали, живы их дети или нет. С ними и учащимися работают психологи.
Ранее полиция предупреждала водителей, чтобы они не подбирали голосующих на трассе: среди них может оказаться вооруженный преступник. Также сообщалось, что злоумышленник по-прежнему находится в Виннендене - из школы он убежал по направлению к центру города.
Для поисков злоумышленника полиция задействовала вертолеты.
Добавим, что городок Винненден расположен в 20 километрах на северо-восток от Штутгарта. В нем проживает 27,6 тысячи человек.
Хронология событий
Краткое изложение событий, произошедших в школе Альбертвиль на юго-западе Германии, составленное NEWSru Israel по публикациям местных СМИ и сообщениям полиции.
09:30. 17-летний бывший ученик школы Альбертвиль, расположенной на окраине Виннендена (северо-восточнее Штутгарта), одетый в темную армейскую камуфляжную форму, вооруженный пистолетом (или несколькими пистолетами) прошел на территорию школы и открыл огонь по людям. Он убил не менее 9 учащихся и трех преподавателей, после чего скрылся с места преступления.
12:15. Преступник, угрожая пистолетом захватывает в Виннендене в заложники водители минивэна Volkswagen Sharan и на этой машине проскальзывает мимо полицейского оцепления. На трассе, ведущей в сторону Штутгарта, он освобождает заложника.
12:20. Однако убийца не едет в Штутгарт, он сворачивает на стоянку местного торгового центра в Вендлингене (в 40 км от первого места преступления). Поступает информация о том, что он убил случайного прохожего неподалеку от психиатрической клиники, в которую направлялся.
12:35. Преступник уничтожен в ходе перестрелки с полицейскими на автомобильной стоянке около торгового центра в Вендлингене. Во время перестрелки погибли еще два человека, двое полицейских получили серьезные ранения.
12:50. Представитель полиции сообщает, что преступник уничтожен. Он также заявляет, что незадолго до совершения преступления "альбертвильский убийца" сбежал из психбольницы. Возможно, преступник рассчитывал, что сможет сохранить себе жизнь, если вернется в психиатрическую клинику.
15:00. Представительница полиции Вендлингена Ренарт Руш в эфире Sky News сообщила, что число "жертв стрельбы" достигло 17 человек, включая убийцу. Она отказалась подтвердить, что среди убитых есть сотрудники полиции.
16:00. Разрешено к публикации имя 17-летнего преступника, убившего за сегодняшний день 16 человек. Это был Тим Кретчмер, бывший учащийся школы Альбертвиль. Подтверждено, что он находился на психиатрическом лечении.
Бойню в Кёльне предотвратили чудом
Около года назад полиции Германии удалось предотвратить похожее преступление. Осенью 2007 года в германском городе Кёльн массовую бойню готовили двое учащихся гимназии имени Георга Бюхнера.
Подростки планировали преступление на 20 ноября. Причем их жертвами должны были стать по меньшей мере 17 человек.
Гимназисты в возрасте 17 и 18 лет намеревались приурочить свою акцию к годовщине кровавой бойни в школе Эмсдеттена в 2006 году, во время которой бывший учащийся ранил 37 человек, а затем покончил жизнь самоубийством.
Однако товарищи злоумышленников заподозрили неладное и обратились в полицию. В итоге сыщики нашли улики против 17-летнего учащегося выпускного класса. На его странице на школьном интернет-портале были обнаружены пять фотографий прежних расстрелов, устроенных школьниками.
В этой связи юноша был вызван на беседу в полицию в присутствии директора школы, где высказал раскаяние и пообещал убрать картинки. Однако по дороге домой, по свидетельству очевидцев, подросток бросился под колеса трамвая, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Позже он скончался в больнице от полученных ранений.
Полицейские провели после этого обыск в доме погибшего и обнаружили целый склад оружия и патронов, а также список школьников и учителей, которые "заслуживают смерти". После этого они вышли на предполагаемого 18-летнего сообщника самоубийцы, который вместе с ним планировал кровавую бойню в школе.
При обыске в доме второго гимназиста также было обнаружено оружие, бутылки с горючей смесью и "расстрельные списки". Молодой человек задержан и помещен в следственный изолятор.
По словам задержанного, оба гимназиста чувствовали себя в школе "несправедливо обойденными" и собирались "рассчитаться с обидчиками", а затем покончить жизнь самоубийством.
Однако 26 апреля 2002 года в городе Эрфурт на востоке Германии полиция не смогла предотвратить страшную трагедию. Тогда 19-летний Роберт Штайнхаузер устроил бойню в гимназии Гутенберга после того, как отказался сдавать тест по математике. Он убил 12 учителей, секретаря, двух учеников и полицейского. Затем убийца покончил с собой.
"Финские бойни"
Самые кровавые преступления, аналогичные бойне в Винненберге, происходят в последнее время в сравнительно благополучной Финляндии. В сентябре 2008 года 22-летний студент Матти Юхани Саари открыл стрельбу в экономическом колледже городка Каухайоки на северо-западе страны, близ города Ваас. В результате девять человек были убиты.
Злоумышленник вошел в здание школы с большой сумкой в руках, а через некоторое время послышалась стрельба. Тогда к зданию были стянуты полицейские подразделения, которые и взяли колледж штурмом.
Сам стрелок попытался покончить с собой и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончался. Сообщалось, что буквально в тот же роковой день Саари, совершивший массовое убийство в родном колледже, должен был сдавать там экзамен.
Между тем, почти такую же кровавую бойню устроил в ноябре 2007 года предшественник Саари, 18-летний лицеист Пекки-Эрик Аувинен из города Туусула. Тогда жертвами убийцы стали пятеро учащихся лицея - юноши в возрасте 16-18 лет, 25-летняя студентка, а также директор школы и школьная медсестра (женщины в возрасте 43 лет и 61 года). Все они скончались на месте происшествия от огнестрельных ранений.
Последним погибшим стал сам стрелок, совершивший самоубийство.
Позднее полицейские установили, что убийца явился в школу, имея при себе пистолет 22-го калибра и несколько сотен патронов. Аувинен успел сделать 69 выстрелов - столько пустых стреляных гильз обнаружили криминалисты, осматривавшие место трагедии. Перед попыткой застрелиться юноша пытался поджечь школу, поэтому тела жертв сильно обгорели.
По данным полиции, своих жертв подросток выбирал наугад, передвигаясь с оружием по школьному этажу и стреляя в открытые двери классов. Кстати, пистолет Sig Sauer Mosquito он приобрел на законных основаниях - 19 октября 2007 года Аувинен получил разрешение на приобретение оружия.
Ежегодно в Финляндии выдается около 80 тысяч подобных лицензий. Всего, по данным МВД страны, оружие в личном пользовании сейчас имеют около 12% жителей страны. Правда, в большинстве случаев это гладкоствольные модели. Аувинен, по данным финской прессы, состоял в стрелковом клубе.
В США "школьные бойни" происходят регулярно
Едва ли не самое кровавое преступление такого типа было совершено в середине апреля 2007 года в США. Тогда 23-летний южнокорейский студент Чо Сен Ху расстрелял в Вирджинском технологическом университете более 50 человек. 32 жертвы массовой бойни скончались, а раненными оказались около 30 посетителей вуза. В конце концов злоумышленник застрелился.
А в октябре 2006 года в Пенсильвании 32-летний водитель грузовика и отец троих детей расстрелял в религиозной школе общины амишей пять девочек.
Преступник, который убил пять девочек в религиозной школе общины амишей в штате Пенсильвания.
Около недели Чарльз Карл Робертс готовил нападение на школу, причем вероятным мотивом преступления были его эротические фантазии. Преступник забаррикадировался в здании со своими малолетними заложницами, после чего сообщил жене по телефону, что 20 лет назад он сексуально надругался над своими двумя несовершеннолетними родственницами. С тех пор его якобы мучили тайные желания повторить это снова. Ранее сообщалось, что преступник мстил за некую детскую обиду, нанесенную ему 20 лет назад.
О тайных намерениях преступника говорили и предметы, которые он принес с собой в школу: пластиковые наручники и лубрикант.
Полиция не смогла предотвратить трагедию. Шофер перестрелял своих жертв, в результате чего 5 детей скончались, а потом покончил с собой.
При этом массовые убийства в школах и вузах США происходят регулярно. В общей сложности, за 20 лет - с 1986 по 2006 годы - в США произошло 80 случаев нападений убийц на школы. В отличие от иных типов насильственных преступлений, убийцы сознательно выбирают школу в качестве мишени и не ограничиваются одной жертвой. Во многих случаях убийцами становились учащиеся или выпускники пострадавшей школы.
Добавим, что первую резню в американской школе организовали не дети, а взрослые. В 1764 году индейцы из племени дэлаваров ворвались в школу, организованную белыми колонистами (она была расположена неподалеку от городка Гринкасл, в штате Пенсильвания). Индейцы убили учителя и десять учеников и сняли с них скальпы.
Самое кровавое преступление такого рода также было организовано взрослым. В 1927 году в городе Баф (штат Мичиган) член школьного совета (фермер) застрелил свою жену, взорвал ферму, после чего заложил взрывчатку под зданием школы и взорвал его. Когда на месте происшествия появилась полиция, фермер произвел еще один взрыв - на этот раз сдетонировал его автомобиль, нагруженный гвоздями, гайками и иными кусками металла, выполнившими роль шрапнели. Результат: 45 убитых, включая 38 детей. Убийца кричал, что взорвал школу потому, что налоги на ее содержание разорили его.
"Портрет" школьного убийцы
Несмотря на то, что подобные преступления широко известны и привлекают внимание общества, об их причинах и мотивах, побуждающих убийц устраивать "кровавые бани", известно мало, так как преступники либо кончают с собой на месте событий, либо погибают в перестрелке с полицией.
За последние два десятилетия Американская психологическая ассоциация опубликовала много исследований феномена школьных убийств. В них обращается внимание на то, что это уникальный тип преступления. Во-первых, убийца изначально настроен на то, чтобы унести как можно больше жизней. Он не приходит в школу, чтобы убить только обидчика или наказать свою девушку, ушедшую к другому. Даже убив (ранив) недруга, он не останавливается. Во-вторых, убийство является основным и единственным мотивом совершения преступления. Обычные преступники убивают с какой-то целью, например, самообороны или грабежа. Школьные убийцы только убивают.
ФБР в 1999 году опубликовало доклад, в котором выделены основные черты молодых людей, наиболее склонных совершать подобные преступления. Потенциальный организатор школьных побоищ - мужского пола (девушки совершали подобные убийства крайне редко), принадлежит к белой расе (то есть не является представителем недолюбливаемого меньшинства), ему 16 лет, он обладает хорошим здоровьем и высоким уровнем интеллекта.
Он происходит из семьи среднего класса, однако его семья имеет большие внутренние проблемы (например, родители постоянно ссорятся и враждуют друг с другом), о чем окружение не знает. Он считает себя "волком-одиночкой", часто принадлежит или декларирует свою принадлежность к группировке, пропагандирующей ненависть (к примеру, один из подобных убийц - американский индеец - считал себя истинным арийцем и декларировал свою любовь к нацистской Германии). Этот подросток ходит в общественную, а не частную школу. В его семье были случаи психических заболеваний, алкоголизма иили наркомании. В доме потенциального убийцы хранится оружие, он сам умеет стрелять и уже пытался применять оружие против врагов внутри семьи. Школьные убийцы практически никогда не занимались спортом.
Потенциальный убийца имеет проблемы с самооценкой, он нечестен, скрытен, склонен к нарциссизму и вандализму, не способен наладить контакт с основной группой своих однокашников и часто испытывает серьезные проблемы в общении с девушками (однако ни один из школьных убийц не был гомосексуалистом или бисексуалом).
Еще ряд особенностей связан с духовной жизнью подобных людей. Они интересуются не религией, а насилием - реальным или нереальным. Они постоянно фантазируют на темы насилия, часто играют в соответствующие компьютерные игры, смотрят фильмы, слушают музыку, украшают свою комнату плакатами и картинами соответствующего содержания. Во время совершения преступления первыми жертвами школьного убийцы в большинстве случаев становятся женщины или успешные ученики.
Любопытно, что школьные убийцы практически никогда не имели репутации драчунов или хулиганов. Кроме того, их знакомые сообщали, что чувство юмора у них было не развито или принимало пугающие формы.
Большинство организаторов резни в школе выросли во вполне благополучных семьях (хотя некоторые были приемными детьми, или их родители были разведены) и не особо страдали от унижений (впрочем, некоторые исследователи утверждают, что подобные убийцы иногда мстили своим реальным или выдуманным обидчикам).
Всех убийц объединяет только одно: во всех случаях стрельба в школе начиналась по заранее обдуманному плану, а не была спонтанной акцией. Будущие убийцы тщательно готовятся к преступлению, они собирают настоящие арсеналы, обсуждают свои планы со знакомыми или даже вывешивают информацию об этом в Интернете.
По данным Минюста США, большинство атак на школы завершалось без помощи правоохранительных органов. Нападавшие либо прекращали огонь по собственной инициативе, либо кончали жизнь самоубийством, либо нейтрализовывались другими школьниками или студентами.
Добавим также, что одним из мотивов таких преступлений может быть желание повторить одно из шокирующих злодеяний прежних лет. Например, массовое убийство в школе Columbine High School, совершенное двумя подростками 20 апреля 1999 года (15 убитых, 19 раненых), вызвало широкий резонанс и породило целую волну подражаний. Уже в мае 1999 года были предприняты попытки повторить это убийство (убийц остановили на стадии подготовки и обсуждения предстоящей резни), преступления в этом стиле совершались в 2001 и 2003 году.
В США было отмечено несколько пиков количества подобных преступлений, во многом они объясняются именно феноменом "копирования": в 1996, 1998 и 2002 годах.
Вспоминают о "бойне в Коламбайн" и современные последователи подростков-убийц. Например, менее года назад в американском штате Южная Каролина был арестован старшеклассник Райен Шелленбергер, который собирался повторить упомянутую бойню, чтобы "попасть в рай и убить Христа".