Тюменцы активно «пользуются» услугами молодежной политики

Около ста пятидесяти сотрудников и руководителей отрасли спорта и молодежной политики города Тюмени собралось в стенах детско-юношеского центра «Пламя» на совещание.
Открыла мероприятие Иванова Светлана Владимировна - начальник Управления по спорту и молодежной политике. Поприветствовав всех собравшихся, она передала слово Виктору Буртному – депутату Тюменской областной думы. Который в своем выступлении сообщил, что, несмотря на кризис, бюджет молодежной политики и спорта почти на сто процентов остался без секвестрирования.
В 10:30 на трибуну поднялась со своим докладом начальник Управления по спорту и молодежной политике по итогам работы за 2008 год. В своем докладе Иванова Светлана Владимировна сообщила, что за прошедший год процент жителей Тюмени, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составил около 18 процентов. 160 тысяч человек приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях городского масштаба. 7 тысяч человек приняли участие в мероприятиях молодежных субкультур города. Более 31 тысячи человек стали активными «пользователями» услуг молодежной политики в Тюмени. Новшеством 2008 года стала эксплуатация в жизнь 19 групп кратковременного пребывания детей. И средняя заработная плата педагогов отрасли составила по итогам 2008 года около 13 тысяч рублей. Всего за прошедший год на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных сооружений и учреждений отрасли молодежной политики было израсходовано 675 миллионов.
Директор департамента по спорту и молодежной политике - Дмитрий Викторович Грамотин – согласился с цифрами, озвученными в докладе Ивановой Светланы Владимировны, резюмировав, что показатели за прошедший год и по городу и по области близки. И работа идет в правильном направлении.
Подвела итог Соловьева Вера Константиновна – заместитель главы города, которая сказала, что усилия всех ведомств в работе отрасли молодежной политики необходимо консолидировать. Всем гостям и участникам совещания она пожелала сохранения творческого настроя, интереса к работе и желания покорять новые рубежи.
Завершилось мероприятие в 13:00 принятием резолюции и награждением грамотами и благодарственными письмами лучших педагогов отрасли спорта и молодежной политики.
Мероприятие проводилось Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.