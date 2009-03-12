Тюменцы активно «пользуются» услугами молодежной политики

В 10:30 на трибуну поднялась со своим докладом начальник Управления по спорту и молодежной политике по итогам работы за 2008 год. В своем докладе Иванова Светлана Владимировна сообщила, что за прошедший год процент жителей Тюмени, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составил около 18 процентов. 160 тысяч человек приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях городского масштаба. 7 тысяч человек приняли участие в мероприятиях молодежных субкультур города. Более 31 тысячи человек стали активными «пользователями» услуг молодежной политики в Тюмени. Новшеством 2008 года стала эксплуатация в жизнь 19 групп кратковременного пребывания детей. И средняя заработная плата педагогов отрасли составила по итогам 2008 года около 13 тысяч рублей. Всего за прошедший год на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных сооружений и учреждений отрасли молодежной политики было израсходовано 675 миллионов.