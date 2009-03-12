Трое тюменцев заключены под стражу за сбыт героина

По версии следствия, Баланчукова имела источник получения оптовых партий героина и была заинтересована в его сбыте. В этой связи она в марте 2008 года создала организованную преступную группу, в состав которой вошла Тян. Согласно плану молодая женщина должна была брать у Баланчуковой под реализацию наркотические средства. Как правило, смертоносное зелье Тян сбывала Курбатову, который занимался частным извозом и распространял опасное вещество среди своих клиентов.