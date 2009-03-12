Трое тюменцев заключены под стражу за сбыт героина

Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, Баланчукова имела источник получения оптовых партий героина и была заинтересована в его сбыте. В этой связи она в марте 2008 года создала организованную преступную группу, в состав которой вошла Тян. Согласно плану молодая женщина должна была брать у Баланчуковой под реализацию наркотические средства. Как правило, смертоносное зелье Тян сбывала Курбатову, который занимался частным извозом и распространял опасное вещество среди своих клиентов.
Вскоре о деятельности преступной группы стало известно сотрудникам органов внутренних дел. 7, 8 и 10 июля в ходе спецмероприятий у наркодельцов в общей сложности было изъято более 800 граммов героина.
По решению суда все трое заключены под стражу. Александре Баланчуковой и Петимат Тян предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). Сергей Курбатов обвиняется по ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
После утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.