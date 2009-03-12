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Снег в Тюменской области растает лишь в конце апреля

12 марта 2009, 14:35
Снег в Тюменской области в этом году растает лишь в конце апреля. Это на 10 дней позже среднемноголетних сроков.

Как рассказал заместитель начальника отдела охраны леса областного департамента лесного комплекса Алексей Ташкинов, по прогнозам, нынешняя весна будет весьма затяжной. Еще в конце марта и даже в апреле может выпасть снег. Первую траву стоит ждать лишь в первой декаде мая.

Между тем, в правительстве области уже готовится «Постановление о запрете посещения леса» в целях пожарной безопасности. Самым опасным периодом лесники считают раннюю весну, когда снег уже сошел, а травяной покров еще не образовался.

«Пожароопасный сезон наступает после схода снежного покрова, т.к. сухая трава очень быстро воспламеняется. Уже через 10 часов после схода снега она уже может гореть», - пояснил Алексей Ташкинов.

Кстати, по его словам, несмотря на позднюю и холодную весну в этом году, по прогнозам, ход температур в марте-апреле будет идти без резких перепадов, а средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы.

#Новости#Тюменская область#Ксения#Общество
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