Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой

Важнейшим для лечения последствий глаукомы является ее максимально раннее выявление, однако свыше половины людей, страдающих от этой болезни, даже не подозревают об этом. Хотя глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается после 40 лет. Так, частота врожденной глаукомы составляет 1 случай на 10-20 тысяч новорожденных, в возрасте 40-45 лет первичная глаукома наблюдается примерно у 0,1% населения. В возрастной группе 50-60 лет глаукома охватывает 1,5%, а у лиц старше 75 лет – более 3%.