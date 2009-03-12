nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Счет «Победа» помог еще 32 тюменским ветеранам

12 марта 2009, 15:29
Сегодня в администрации города Тюмени прошло заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет «Победа».
Сюжет
Тюмень

Главная цель комиссии – оказать экстренную помощь нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также супругам погибших и умерших участников и инвалидов.

На заседании было принято решение оказать помощь 32 нуждающимся ветеранам и их вдовам на общую сумму 286 479 руб., сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Денежные средства были выделены на приобретение лекарств, продуктов питания, бытовой техники, одежды, предметов мебели и на замену дверей.

В преддверии празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация города Тюмени и Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обращаются к жителям города и руководителям предприятий с просьбой изыскать возможность и перечислить денежные средства на благотворительный счет «Победа» для оказания помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам.

Реквизиты счета «Победа»: получатель - Администрация г. Тюмени, № 40603810600002000101 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, БИК 047102001 ИНН 7201001092 КПП 720201001. Назначение платежа: добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам ВОВ.

#Новости#Тюмень#Ветераны#Благотворительность#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25