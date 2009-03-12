Российский поисковик занялся превращением химических веществ

Подробное описание нового сервиса приведено в пресс-релизе Nigma.
Пользователи смогут отыскивать нужные им цепочки реакций, забивая в строку поиска химические формулы интересующих соединений в нужной последовательности. В качестве разделителя можно использовать знак равенства или стрелочку. Nigma позволит находить возможные цепочки превращений даже в том случае, если автору запроса неизвестны некоторые их промежуточные звенья.
Nigma будет выдавать не только последовательность реакций, но условия их протекания. Пример типичного результата поиска можно посмотреть здесь.
По мнению разработчиков, новая услуга окажется востребованной школьниками и студентами, изучающими химию. Написание цепочек химических реакций является весьма распространенным заданием в учебных пособиях.
Ранее Nigma запустила поиск по решению уравнений и химических реакций.