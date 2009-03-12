Российский поисковик занялся превращением химических веществ

Пользователи смогут отыскивать нужные им цепочки реакций, забивая в строку поиска химические формулы интересующих соединений в нужной последовательности. В качестве разделителя можно использовать знак равенства или стрелочку. Nigma позволит находить возможные цепочки превращений даже в том случае, если автору запроса неизвестны некоторые их промежуточные звенья.