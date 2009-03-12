nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

"Репортеры без границ" опубликовали список "врагов интернета"

12 марта 2009, 17:49
Организация "Репортеры без границ" 12 марта опубликовала ежегодный список "врагов интернета". В него вошли 12 стран: Бирма (Мьянма), Вьетнам, Египет, Иран, Китай, Куба, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Тунис, Туркмения и Узбекистан.

Кроме того, в список стран, находящихся под наблюдением защитников свободы слова, попали одиннадцать стран: Австралия, Бахрейн, Белоруссия, Зимбабве, Йемен, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Эритрея и Южная Корея. Первая намерена запустить общенациональную систему веб-фильтров, а последняя одновременно считается одной из самых интернетизированных стран мира.

В докладе отмечается, что Белоруссия в июне 2008 года объявила о намерении использовать китайский опыт по блокированию нежелательных сайтов. Пока неизвестно, будет ли подобная система введена в действие. Туркменистан, пишут авторы доклада, блокирует многие новостные агентства и правозащитные сайты. Узбекистан также перекрывает доступ к многим ресурсам.

Авторы документа также сообщают, что в мире в настоящее время существует минимум 69 "кибердиссидентов", который изолированы от общества из-за своих высказываний в Сети.

#Новости#Журналисты#Интернет#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25