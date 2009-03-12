"Репортеры без границ" опубликовали список "врагов интернета"

Кроме того, в список стран, находящихся под наблюдением защитников свободы слова, попали одиннадцать стран: Австралия, Бахрейн, Белоруссия, Зимбабве, Йемен, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Эритрея и Южная Корея. Первая намерена запустить общенациональную систему веб-фильтров, а последняя одновременно считается одной из самых интернетизированных стран мира.
В докладе отмечается, что Белоруссия в июне 2008 года объявила о намерении использовать китайский опыт по блокированию нежелательных сайтов. Пока неизвестно, будет ли подобная система введена в действие. Туркменистан, пишут авторы доклада, блокирует многие новостные агентства и правозащитные сайты. Узбекистан также перекрывает доступ к многим ресурсам.
Авторы документа также сообщают, что в мире в настоящее время существует минимум 69 "кибердиссидентов", который изолированы от общества из-за своих высказываний в Сети.