"Репортеры без границ" опубликовали список "врагов интернета"

В докладе отмечается, что Белоруссия в июне 2008 года объявила о намерении использовать китайский опыт по блокированию нежелательных сайтов. Пока неизвестно, будет ли подобная система введена в действие. Туркменистан, пишут авторы доклада, блокирует многие новостные агентства и правозащитные сайты. Узбекистан также перекрывает доступ к многим ресурсам.