Путин назвал главное условие выделения регионам дополнительной помощи

Еще одной формой помощи регионам с начала 2009 года стала передача в местные бюджеты 100 процентов акциза на бензин и дополнительные 0,5 процента налога на прибыль, напомнил Путин. В сумме это даст регионам дополнительные 100 миллиардов рублей. Кроме того, правительство пролонгировало кредиты местным властям на 16,1 миллиарда рублей.