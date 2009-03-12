Путин назвал главное условие выделения регионам дополнительной помощи

По словам Путина, регионы должны сделать все, чтобы поддержать платежеспособность муниципалитетов, так как именно на этом уровне занято наибольшее количество бюджетников.
Премьер-министр отметил, что регионы получат из бюджета дополнительно 300 миллиардов рублей, передает РИА Новости. Из этих средств половина пойдет на обеспечение сбалансированности бюджетов, а половина будет оформлена как дополнительные бюджетные кредиты на срок до трех лет.
Еще одной формой помощи регионам с начала 2009 года стала передача в местные бюджеты 100 процентов акциза на бензин и дополнительные 0,5 процента налога на прибыль, напомнил Путин. В сумме это даст регионам дополнительные 100 миллиардов рублей. Кроме того, правительство пролонгировало кредиты местным властям на 16,1 миллиарда рублей.
Путин также заявил, что до 95 процентов региональных программ развития занятости будет профинансировано из федерального бюджета. Кроме того, снижены требования по уровню софинансирования расходов для получения федеральных субсидий.
Российские регионы в значительной степени пострадали от финансового кризиса, из-за которого в России был зафиксирован спад промпроизводства и ВВП. Федеральные власти также вынуждены были пересмотреть бюджет: согласно новым данным, его дефицит составит до восьми процентов ВВП.