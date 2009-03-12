Профпатологи Тюмени отметили юбилей

Организатором встречи выступила заведующий Центром профпатологии Людмила Семёнова. Именно благодаря ей в 1983 году в нашем регионе открылось это отделение. Вместе с Людмилой Григорьевной в центре трудится ещё 15 человек. Среди них четыре врача. Ранее отделение могло обслуживать одновременно сорок человек. Сейчас центр рассчитан лишь на 30 мест.