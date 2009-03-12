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Профпатологи Тюмени отметили юбилей

12 марта 2009, 16:16
Сегодня в областной клинической больнице состоялась научно-практическая конференция, посвященная 25-летию организации профпатологического отделения.

В конференции приняли участие более ста человек. Среди них учёные, терапевты, профпатологи и невропатологи. Гостям встречи раздавались брошюры, на которых содержалась информации о новых препаратах терапевтического направления.

Здесь с лекциями выступили десять ведущих тюменских специалистов. Они рассказали участникам конференции о профессиональных заболеваниях работников нефтегазодобывающей отрасли, электросварщиков и медицинских работников. Также была рассмотрена актуальность медицинских осмотров, с целью предупреждения заболеваемости людей, работающих в неблагоприятных условиях.

Организатором встречи выступила заведующий Центром профпатологии Людмила Семёнова. Именно благодаря ей в 1983 году в нашем регионе открылось это отделение. Вместе с Людмилой Григорьевной в центре трудится ещё 15 человек. Среди них четыре врача. Ранее отделение могло обслуживать одновременно сорок человек. Сейчас центр рассчитан лишь на 30 мест.

#Новости#Медицина#Тюмень#Врачи#Здоровье#Ксения#Общество
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