Перепланировку тюменцам необходимо согласовывать

Одной из главных задач работы межведомственной комиссии является установление фактического состояния помещений, проекты перепланировки которых представляются на рассмотрение. Поэтому до принятия решения комиссией о согласовании либо отклонении проекта производится обязательное обследование помещений на предмет соответствия техническому паспорту. В ходе обследований выявляются случаи уже выполненных работ по перепланировке до получения согласования межведомственной комиссии.
Работы признаются самовольными, а согласование проекта не представляется возможным, что приводит к необходимости сохранения помещений в перепланированном виде по решению суда, т.к. других вариантов Жилищным кодексом РФ не предусмотрено.
Учитывая это, межведомственная комиссия обращает внимание жителей округа на недопустимость производства работ по перепланировке и переустройству жилых помещений до получения согласования проекта.