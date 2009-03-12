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Перепланировку тюменцам необходимо согласовывать

12 марта 2009, 11:05
В управе Восточного административного округа состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по рассмотрению проектов перепланировки и (или) переустройства жилых помещений на соответствие требованиям законодательства.
Сюжет
Тюмень

Одной из главных задач работы межведомственной комиссии является установление фактического состояния помещений, проекты перепланировки которых представляются на рассмотрение. Поэтому до принятия решения комиссией о согласовании либо отклонении проекта производится обязательное обследование помещений на предмет соответствия техническому паспорту. В ходе обследований выявляются случаи уже выполненных работ по перепланировке до получения согласования межведомственной комиссии.

Работы признаются самовольными, а согласование проекта не представляется возможным, что приводит к необходимости сохранения помещений в перепланированном виде по решению суда, т.к. других вариантов Жилищным кодексом РФ не предусмотрено.

Учитывая это, межведомственная комиссия обращает внимание жителей округа на недопустимость производства работ по перепланировке и переустройству жилых помещений до получения согласования проекта.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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