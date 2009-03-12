Перепланировку тюменцам необходимо согласовывать

Одной из главных задач работы межведомственной комиссии является установление фактического состояния помещений, проекты перепланировки которых представляются на рассмотрение. Поэтому до принятия решения комиссией о согласовании либо отклонении проекта производится обязательное обследование помещений на предмет соответствия техническому паспорту. В ходе обследований выявляются случаи уже выполненных работ по перепланировке до получения согласования межведомственной комиссии.