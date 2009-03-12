Немцов подал документы для участия в выборах мэра Сочи

Об этом сообщает "Интерфакс".
Его кандидатуру ранее 12 марта выдвинула "Солидарность". "Стать мэром Сочи - это мечта моей старшей дочери, - отметил политик. - Но поскольку это мужская и ответственная, и опасная работа, поэтому избираться буду я".
Выборы мэра Сочи состоятся 26 апреля. Срок подачи документов для участия в них истекает 26 марта. В 2008 году в Сочи сменились два мэра. Виктор Колодяжный сложил с себя полномочия досрочно и возглавил госкорпорацию "Олимпстрой", а избранный на его место Владимир Афанасенков вскоре покинул свой пост, как сообщалось, по состоянию здоровья. В 2014 году в городе пройдут зимние Олимпийские игры. Борис Немцов родился в Сочи.
Движение "Солидарность" было учреждено в декабре 2008 года рядом оппозиционных политиков, в том числе сами Немцовым, Гарри Каспаровым и Ильей Яшиным. Оно добивается отставки премьер-министра Владимира Путина.