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Немцов подал документы для участия в выборах мэра Сочи

12 марта 2009, 17:15
Сопредседатель оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов сдал в городской избирком Сочи документы, необходимые для участия в выборах мэра города.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Его кандидатуру ранее 12 марта выдвинула "Солидарность". "Стать мэром Сочи - это мечта моей старшей дочери, - отметил политик. - Но поскольку это мужская и ответственная, и опасная работа, поэтому избираться буду я".

Выборы мэра Сочи состоятся 26 апреля. Срок подачи документов для участия в них истекает 26 марта. В 2008 году в Сочи сменились два мэра. Виктор Колодяжный сложил с себя полномочия досрочно и возглавил госкорпорацию "Олимпстрой", а избранный на его место Владимир Афанасенков вскоре покинул свой пост, как сообщалось, по состоянию здоровья. В 2014 году в городе пройдут зимние Олимпийские игры. Борис Немцов родился в Сочи.

Движение "Солидарность" было учреждено в декабре 2008 года рядом оппозиционных политиков, в том числе сами Немцовым, Гарри Каспаровым и Ильей Яшиным. Оно добивается отставки премьер-министра Владимира Путина.

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