Неизлечимых болезней больше нет?

— Учёные научились воспроизводить отдельные ткани в лабораториях, — говорит Артур Исаев, гендиректор Института стволовых клеток человека. — Но как сделать, чтобы они прижились в организме больного? Вот получили в пробирке зачаток глаза, похожий на человеческий в первые недели жизни плода. В перспективе можно будет использовать взятые от него клетки сетчатки для лечения некоторых поражений глаз. Уши, нос выращиваются на каркасе из биологических материалов, «засеянном» клетками самого человека. В 2005 году мужчине пересадили искусственно выращенную нижнюю челюсть, собственную ему удалили по причине онкологического заболевания. Самая отработанная сегодня технология — это создание и пересадка искусственной кожи. Собственные методики зарегистрированы в Европе, США и России.