Неизлечимых болезней больше нет?

Фото мыши с человеческим ухом на спине несколько лет назад облетело весь мир. Медики вообще любят мышиную породу. Одни в брюхе крысы вырастили зачаток зуба, другие вывели мышь с человеческим мозгом, третьи — норушку с человеческой почкой.
Восстановительная медицина сегодня уже очень близко подошла к этой заветной мечте человечества. Но…
— Учёные научились воспроизводить отдельные ткани в лабораториях, — говорит Артур Исаев, гендиректор Института стволовых клеток человека. — Но как сделать, чтобы они прижились в организме больного? Вот получили в пробирке зачаток глаза, похожий на человеческий в первые недели жизни плода. В перспективе можно будет использовать взятые от него клетки сетчатки для лечения некоторых поражений глаз. Уши, нос выращиваются на каркасе из биологических материалов, «засеянном» клетками самого человека. В 2005 году мужчине пересадили искусственно выращенную нижнюю челюсть, собственную ему удалили по причине онкологического заболевания. Самая отработанная сегодня технология — это создание и пересадка искусственной кожи. Собственные методики зарегистрированы в Европе, США и России.
Людям с ожогами больше 30% тела приходится переносить десятки операций по пересадке своей же кожи, взятой с неповреждённых участков, например с головы. Теперь появилась альтернатива мучительным операциям.
— Из кусочка здоровой кожи мы выделяем клетки, которые регулируют её строение, — фибробласты, выращиваем их в специальной питательной среде и закрываем ими рану, — рассказывает профессор Андрей Алексеев, руководитель ожогового центра Института хирургии им. А. В. Вишневского. — Фибробласты так мощно стимулируют рост кожи, что рана заживает уже через неделю. Иногда даже нет необходимости брать кожу с неповреждённых участков.
За эту методику наши учёные получили Госпремию. Одна из последних разработок института — кожный клеточный гель. А через год-другой клетки можно будет просто распылять на рану шприцем.
Лежачие встают
Пока одни врачи учатся выращивать ткани в пробирке, другие — прямо на теле пациентов. Оказывается, оторвавшийся в результате травмы кончик пальца у человека может отрасти вновь — как хвост у ящерицы. Для этого медики из Ивановской государственной медакадемии надевают на повреждённый палец камеру, вводят в неё физраствор и постоянно его меняют. Через два года кончик пальца восстанавливается. Но только у детей до 12 лет, когда регенеративные способности организма очень высоки.
Впрочем, выращивать «запчасти» вроде зубов, ушей, кожи и даже кончиков пальцев — это одно. А как восстановить разорванный спинной мозг после травмы позвоночника? Эти крайне тяжёлые больные вынуждены буквально гнить заживо и очень часто погибают от инфекций. Весь XX век не дал абсолютно ничего для решения главной проблемы травматологии. Исследователи постоянно натыкались на стену. Но недавно учёные из Центрального института травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова начали разработки, которые, возможно, дадут в будущем обнадёживающие результаты. В частности, медики предложили использовать для восполнения объёма разрушенного спинного мозга уникальный трансплантат из частички собственного сосуда пациента.
— В результате операции больные, которые были полностью парализованы, могут сидеть, у них заживают раны от пролежней, некоторые начинают контролировать работу тазовых органов, — говорит Виктор Троценко, зам. директора ЦИТО. — А есть и те, кто учится ходить на костылях. Скромный результат, но это только начало.
Решение любой проблемы, даже избавления от самых неизлечимых заболеваний, в природе существует. Только мы этого пока не знаем. Надо искать.