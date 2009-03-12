Наркоманы лишат Тюмень анальгетиков

Сегодня в Россию ежегодно завозится около 12 тонн героина, это около 3 млрд. разовых доз, весь героин имеет исключительно афганское происхождение. Об этом заявил начальник УФСКН России по Тюменской области Евгений Брюшко.
Однако в последние два года назрела еще одна проблема. Почти в 3 раза возрос отпуск кодеинсодержащих препаратов для населения. Из этих лекарств в притонах изготавливается дезоморфин, который употребляется внутривенно и вызывает зависимость за 2-3 раза.
В России наблюдается такая же ситуация. Этот актуальный вопрос поднимался на областной антинаркотической комиссии, однако решение пока не было принято. Все эти препараты – обезболивающие, поэтому запретить их свободную продажу трудно. Но, по мнению начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Тюменской области Рената Асаинова, скорее всего, мы к этому придем.
«В свое время такие вещества как трамал, коаксил, были взяты под учетно-предметный контроль, введена подрецептурная выдача. Сейчас время настало для кодеинсодержащих препаратов. Если на данном этапе не обратить на это внимание, то в скором времени, эти препараты будут использоваться явно не для лечения головной боли».
Причины, по которым наркоманы обратились к аптекам, кроются в экономике. «Если сейчас 1 грамм героина в Тюмени стоит 800-900 рублей, в Тобольске – 4 000, то упаковка 30-ти таблеток – 200 рублей. Даже если фармацевты повышают цену, видя, кому продают; все равно: пятьсот рублей – не тысяча, а «приход» примерно такой же, как от героина», - пояснил Евгений Брюшко.