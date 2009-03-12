Наркоманы лишат Тюмень анальгетиков

«В свое время такие вещества как трамал, коаксил, были взяты под учетно-предметный контроль, введена подрецептурная выдача. Сейчас время настало для кодеинсодержащих препаратов. Если на данном этапе не обратить на это внимание, то в скором времени, эти препараты будут использоваться явно не для лечения головной боли».