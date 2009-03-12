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На трассе Тюмень–Богандинский перевернулась пассажирская «Газель»

12 марта 2009, 10:30
12 человек получили травмы вчера на тюменских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
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Тюмень

В 9.00 на 6 км автодороги Тюмень–Богандинский съехала в кювет и перевернулась пассажирская «Газель». Водитель не справился с управлением автомобиля. Тяжелые травмы получили два пассажира «Газель»: у 33-летнего мужчины ушиб грудной клетки и перелом ребер, 45-летний мужчина получил ушиб головного мозга.

В 15.30 в селе Н. Лыбаево Заводоуковского района врезался в препятствие и перевернулся мотоцикл «Урал». Управлял мотоциклом 16-летний молодой человек, не имеющий права управления. Он и двое его сверстников-пассажиров получили ушибы различных частей тела.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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