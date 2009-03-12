На трассе Тюмень–Богандинский перевернулась пассажирская «Газель»

В 9.00 на 6 км автодороги Тюмень–Богандинский съехала в кювет и перевернулась пассажирская «Газель». Водитель не справился с управлением автомобиля. Тяжелые травмы получили два пассажира «Газель»: у 33-летнего мужчины ушиб грудной клетки и перелом ребер, 45-летний мужчина получил ушиб головного мозга.