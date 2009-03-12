Этническая самобытность будет сохранена в Тюменской области

«В нынешние непростые времена на межнациональные отношения большое влияние оказывают безработица и резкое падение жизненного уровня населения, пришедшие к нам вместе с финансово-экономическим кризисом. Сегодня на юге области проживает 1,5 миллиона человек, среди них наиболее многочисленные национальности: - русские – 1105 тыс. человек, татары – 103,4 тыс. чел., украинцы – 26,9 тыс. человек, немцы – 17,5 тыс. человек, чуваши – 13,7 тыс. человек, казахи – 11,2 тыс. человек, белоусы – 8,7 тыс. человек и т.д».