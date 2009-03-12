Этническая самобытность будет сохранена в Тюменской области

Сегодня все осознают, что государство будет сильным при условии, если в нем сохранится этническая самобытность каждого народа как условие его политического и гражданского существования. Об этом на итоговом заседании участников Дня депутата по теме совершенствования деятельности национально-культурных автономий в Тюменской области заявил заместитель председателя думы региона Геннадий Корепанов.
По его словам, в Тюменской области делается все возможное для сохранения этнической самобытности каждого народа и успешного взаимодействия представителей разных национальностей. Депутат напомнил, что к моменту прихода русских в Сибири сложились уникальные и самобытные культуры коренных народов - ханты, манси, ненцев, селькупов. Русские старожилы переняли у коренного населения многие элементы материальной культуры, навыки промысловой деятельности, блюда национальной кухни, отдельные языковые термины. Одновременно коренное население научилось у русских ведению земледелия, хозяйственно-сбытовой деятельности, элементам русской культуры, а народы Севера приняли христианство.
«В нынешние непростые времена на межнациональные отношения большое влияние оказывают безработица и резкое падение жизненного уровня населения, пришедшие к нам вместе с финансово-экономическим кризисом. Сегодня на юге области проживает 1,5 миллиона человек, среди них наиболее многочисленные национальности: - русские – 1105 тыс. человек, татары – 103,4 тыс. чел., украинцы – 26,9 тыс. человек, немцы – 17,5 тыс. человек, чуваши – 13,7 тыс. человек, казахи – 11,2 тыс. человек, белоусы – 8,7 тыс. человек и т.д».
Анализ этих реалий выявил необходимость нового осмысления этно-политической и межконфессиональной ситуации в Тюменской области и поиска результативных механизмов разрешения существующих проблем, они требуют исключительной взвешенности в действиях органов государственной власти и местного самоуправления в проведении единой национальной политики, способной обеспечить добрососедство и согласие в регионе», - заметил г-н Корепанов.