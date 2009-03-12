Эксперты предсказали отставку десяти губернаторов

Согласно исследованию, в ходе которого перспективы глав регионов оценивались по пятибалльной шкале, наихудшие шансы сохранить свои посты имеют главы Башкирии Муртаза Рахимов и Мурманской области Юрий Евдокимов. Они получили по одному баллу. На днях администрации Рахимова уже пришлось опровергать информацию о его скорой отставке. Шансы Евдокимова остаться на своем посту снизились после того, как он вступил в конфликт с региональным отделением единороссов по поводу выборов мэра Мурманска.