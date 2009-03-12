Эксперты предсказали отставку десяти губернаторов

"Рейтинг выживаемости губернаторов" частично опубликован на сайте МИПЭ, а также в "Коммерсанте".
Согласно исследованию, в ходе которого перспективы глав регионов оценивались по пятибалльной шкале, наихудшие шансы сохранить свои посты имеют главы Башкирии Муртаза Рахимов и Мурманской области Юрий Евдокимов. Они получили по одному баллу. На днях администрации Рахимова уже пришлось опровергать информацию о его скорой отставке. Шансы Евдокимова остаться на своем посту снизились после того, как он вступил в конфликт с региональным отделением единороссов по поводу выборов мэра Мурманска.
По два балла в исследовании получили, в частности, главы Приморского края Сергей Дарькин и Московской области Борис Громов. Наибольшие шансы сохранить свой пост, по оценке экспертов, имеют президент Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.
Результаты первых трех "Рейтингов выживаемости губернаторов" частично подтвердились. С момента публикации третьего рейтинга своих постов лишились главы Кировской области (Николай Шаклеин), Орловской (Егор Строев), президенты Ингушетии (Мурат Зязиков) и Хакасии (Алесей Лебедь). Они имели в этом рейтинге наихудшие результаты.