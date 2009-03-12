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"АвтоВАЗ" сократит производство до уровня десятилетней давности

12 марта 2009, 13:39
В 2009 году "АвтоВАЗ" планирует выпустить 590 тысяч автомобилей и машинокомплектов - такая цифра была озвучена руководством предприятия в среду на встрече с поставщиками.

Для внутреннего рынка будет произведено 450 тысяч машин, для экспорта - 80 тысяч, а оставшиеся 60 тысяч - это машинокомплекты для российских и зарубежных сборочных предприятий.

Как отмечают эксперты, 590 тысяч машин - это на 40 процентов меньше, чем было произведено в 2008 году (940 тысяч автомобилей). Кроме того, этот показатель оказался самым низким за последние десять лет. По словам управляющего директора AG Capital Александра Агибалова, "АвтоВАЗ" в этом году может вплотную подойти отметке, после которой производство окажется убыточным. К тому же, предприятию теперь придется договариваться со своими смежниками не только о реструктуризации своих задолженностей по оплате, но и о сокращении объемов закупок комплектующих и материалов.

Между тем, дилеры автозавода положительно относятся к планам предприятия по снижению производства - по их мнению, это позволит привести объемы выпуска в соответствие со спросом, который за первые два месяца снизился на 35-40 процентов. Главное, как считает заместитель генерального директора "Гермес-Лада" Александр Чулков, - не допустить создание дефицита продукции. К тому же, по его словам, запасы готовых машин, которые скопились в начале года, уже распроданы.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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