"АвтоВАЗ" сократит производство до уровня десятилетней давности

Для внутреннего рынка будет произведено 450 тысяч машин, для экспорта - 80 тысяч, а оставшиеся 60 тысяч - это машинокомплекты для российских и зарубежных сборочных предприятий.
Как отмечают эксперты, 590 тысяч машин - это на 40 процентов меньше, чем было произведено в 2008 году (940 тысяч автомобилей). Кроме того, этот показатель оказался самым низким за последние десять лет. По словам управляющего директора AG Capital Александра Агибалова, "АвтоВАЗ" в этом году может вплотную подойти отметке, после которой производство окажется убыточным. К тому же, предприятию теперь придется договариваться со своими смежниками не только о реструктуризации своих задолженностей по оплате, но и о сокращении объемов закупок комплектующих и материалов.
Между тем, дилеры автозавода положительно относятся к планам предприятия по снижению производства - по их мнению, это позволит привести объемы выпуска в соответствие со спросом, который за первые два месяца снизился на 35-40 процентов. Главное, как считает заместитель генерального директора "Гермес-Лада" Александр Чулков, - не допустить создание дефицита продукции. К тому же, по его словам, запасы готовых машин, которые скопились в начале года, уже распроданы.