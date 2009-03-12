"АвтоВАЗ" сократит производство до уровня десятилетней давности

Как отмечают эксперты, 590 тысяч машин - это на 40 процентов меньше, чем было произведено в 2008 году (940 тысяч автомобилей). Кроме того, этот показатель оказался самым низким за последние десять лет. По словам управляющего директора AG Capital Александра Агибалова, "АвтоВАЗ" в этом году может вплотную подойти отметке, после которой производство окажется убыточным. К тому же, предприятию теперь придется договариваться со своими смежниками не только о реструктуризации своих задолженностей по оплате, но и о сокращении объемов закупок комплектующих и материалов.