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Аргентина и РФ отказались от виз

12 марта 2009, 10:03
Глава МИД Аргентины Хорхе Тайана подписал в среду соглашение с Россией о безвизовых поездках граждан двух стран.

На церемонии подписания в Буэнос-Айресе присутствовал посол РФ в Аргентине Юрий Корчагин. Соглашение будет направлено в Москву для подписания российской стороной и вступит в силу после его ратификации парламентами двух государств.

Ранее безвизовый режим распространялся на владельцев служебных и дипломатических паспортов обеих стран. Сейчас речь идет, в первую очередь, об обычных туристах. Они смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Граждане государства одной стороны, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда.

Как заявил журналистам министр иностранных дел Аргентины Хорхе Тайана, соглашение о безвизовых поездках «будет содействовать укреплению контактов между предпринимателями двух стран, способствовать развитию туризма и расширению культурных обменов».

По мнению посла России в Аргентине Юрия Корчагина, подписанный документ представляет собой «соглашение нового поколения.

#Новости#Визы#Россия#Аргентина#Таня#Политика
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