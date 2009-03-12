Аргентина и РФ отказались от виз

Ранее безвизовый режим распространялся на владельцев служебных и дипломатических паспортов обеих стран. Сейчас речь идет, в первую очередь, об обычных туристах. Они смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.