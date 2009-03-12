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Аккумуляторы будущего смогут заряжаться за несколько секунд

12 марта 2009, 19:31
Ученым Массачусетского технологического института (MIT) удалось разработать материал, который позволяет заряжать литий-ионные аккумуляторы за 10-20 секунд, говорится в официальном пресс-релизе MIT.

Статья об открытии опубликована в журнале Nature.

Литий-ионные источники питания широко используются в портативных устройствах, таких как мобильные телефоны и ноутбуки. Такие аккумуляторы обладают большой емкостью, однако на их зарядку уходит несколько часов.

Ранее ученые считали, что за долгую зарядку отвечают медленные ионы лития. Компьютерные расчеты показали, что они, напротив, должны перемещаться очень быстро. Вскоре было обнаружено, что ионы лития действительно могут быстро перемещаться, но для этого необходимо, чтобы ион с поверхности попал в один из "туннелей" материала.

Ученым, образно говоря, удалось создать "кольцевую дорогу" для ионов лития, которая позволяет им перемещаться по поверхности до тех пор, пока они не попадут в "туннель".

Сам материал был открыт пять лет назад, теперь исследователи лишь изменили способ его изготовления. Ожидается, что в продажу новые аккумуляторы поступят через два-три года.

#Новости#Технологии#Таня
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