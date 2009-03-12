Аккумуляторы будущего смогут заряжаться за несколько секунд

Ранее ученые считали, что за долгую зарядку отвечают медленные ионы лития. Компьютерные расчеты показали, что они, напротив, должны перемещаться очень быстро. Вскоре было обнаружено, что ионы лития действительно могут быстро перемещаться, но для этого необходимо, чтобы ион с поверхности попал в один из "туннелей" материала.