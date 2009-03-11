Жителям Дома Обороны следует запастись водой

В Тюмени в домах поселков Метелево, Княжево, Воронино, ДОК «Красный Октябрь», а также в районах Мельзавода, магазина «Маяк», Бабарынки и Дома Обороны 12 марта будет отсутствовать водоснабжение, работы будут вестись с 9 до 22 часов.