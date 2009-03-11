Жителям Дома Обороны следует запастись водой

В Тюмени в домах поселков Метелево, Княжево, Воронино, ДОК «Красный Октябрь», а также в районах Мельзавода, магазина «Маяк», Бабарынки и Дома Обороны 12 марта будет отсутствовать водоснабжение, работы будут вестись с 9 до 22 часов.
Пониженное давление воды и перебои с ее подачей будет отмечаться во всей правобережной части города. Подвоз воды при необходимости будет организован в социально-значимые учреждения: детские сады, школы и больницы.
Временные неудобства связаны с устранением аварии на водоводе в районе Метелевского водозабора.
«Тюмень Водоканал» приносит свои извинения и просит всех заблаговременно запастись водой.