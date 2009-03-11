За крушение вертолета в ХМАО ответили 13 человек

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
Кроме того, после проверки был уволен заместитель генерального директора по обеспечению безопасности полетов. По данным прокуратуры, руководство авиакомпании незаконно скрывало различные инциденты, происходившие на используемой ею посадочной площадке "Пойковский". Всего было выявлено 25 происшествий.
В сообщении отмечается, что один из таких инцидентов едва не привел к еще одному крушению - на сей раз вертолета Ми-8Т. Во время одного из полетов вертолет несколько раз резко накренился, что могло повлечь за собой катастрофу. По данным прокуратуры, это произошло в результате невыполнения командиром экипажа требований документов, регламентирующих летную работу, слабой подготовки второго пилота и ошибки экипажа.
Как сообщалось, в результате авиакатастрофы Ми-2, принадлежащего "Конверс Авиа", которая произошла в 50 километрах от Нефтеюганска, погибли четыре человека. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".