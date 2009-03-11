За крушение вертолета в ХМАО ответили 13 человек

В сообщении отмечается, что один из таких инцидентов едва не привел к еще одному крушению - на сей раз вертолета Ми-8Т. Во время одного из полетов вертолет несколько раз резко накренился, что могло повлечь за собой катастрофу. По данным прокуратуры, это произошло в результате невыполнения командиром экипажа требований документов, регламентирующих летную работу, слабой подготовки второго пилота и ошибки экипажа.