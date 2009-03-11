За 2008 год на юге России спецслужбы уничтожили 243 боевика

Подводя итоги года, НАК также определил основные террористические угрозы на территории России: в один ряд с исламистами попали неонацистские группировки.
"Основные террористические угрозы на территории России по-прежнему были связаны с деятельностью бандформирований и законспирированных религиозно-экстремистских структур в Северо-Кавказском регионе, а также с активизацией неонацистских молодежных группировок, использующих тактику насильственных экстремистских действий", - заключают в Комитете.
Что касается Южного федерального округа, то там за год силовыми структурами и оперативными штабами было проведено 29 контртеррористических операций. Сообщается также, что в 2008 году на территории России пресечены 104 теракта, половина из которых планировалась в местах массового скопления людей. Подробности по итогам борьбы с молодежными неонацистскими группировками пока не сообщаются.
В декабре 2008 года руководитель ФСБ Александр Бортников сообщал прессе, что его ведомство за год предотвратило 97 терактов и уничтожило 200 боевиков. В январе публиковались сведения о том, что Внутренние войска МВД РФ на Северном Кавказе за год нейтрализовали более ста боевиков.