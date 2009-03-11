За 2008 год на юге России спецслужбы уничтожили 243 боевика

Что касается Южного федерального округа, то там за год силовыми структурами и оперативными штабами было проведено 29 контртеррористических операций. Сообщается также, что в 2008 году на территории России пресечены 104 теракта, половина из которых планировалась в местах массового скопления людей. Подробности по итогам борьбы с молодежными неонацистскими группировками пока не сообщаются.