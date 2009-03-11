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Ввод в эксплуатацию жилья в Тюменской области уменьшился на 29%

11 марта 2009, 11:13
В Тюменской области в начале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29 % снизились объемы ввода в эксплуатацию жилья. Так, теперь эта цифра составляет 107,1 тыс. кв. метров.

Как сообщили 5 марта в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, из общей введенной площади 34,4 %, или 36,8 тыс. кв. метров построено населением за счет собственных и заемных средств. Кроме того, в расчете на 1 тыс. жителей ввод жилья в регионе в январе 2009 года составил 81 кв. м против 107,1 кв. м в январе 2008 года.

Отметим, что по данным статистики, за январь этого года в Уральском федеральном округе, включающем в себя шесть регионов – Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, всего было построено 217,7 тыс. кв. метров жилья. Это на 21,3 % меньше, чем за январь прошлого года.

#Новости#Недвижимость#Тюменская область#Ксения#Экономика
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