Ввод в эксплуатацию жилья в Тюменской области уменьшился на 29%

Как сообщили 5 марта в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, из общей введенной площади 34,4 %, или 36,8 тыс. кв. метров построено населением за счет собственных и заемных средств. Кроме того, в расчете на 1 тыс. жителей ввод жилья в регионе в январе 2009 года составил 81 кв. м против 107,1 кв. м в январе 2008 года.