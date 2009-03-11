Владимир Якушев провел личный прием тюменцев

Студент ТюмГАСУ Андрей Яковенко от души благодарил губернатора. В 2007 году после разговора на личном приеме губернатор распорядился оказать молодому человеку помощь в восстановлении зрения. «Когда я в первый раз пришел к губернатору, то не различал лица окружающих, и месяц промедления мог стоить мне полной потери зрения», - вспоминает Андрей. Бюджет оплатил транспортные расходы и лечение в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (г.Москва). Теперь юноша продолжает учебу, и можем наслаждаться всеми красками окружающего мира.