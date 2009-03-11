Владимир Якушев провел личный прием тюменцев

Глава области внимательно выслушал Людмилу Сергеевну и распорядился оказать материальную помощь для проведения ремонта.
Нужно провести ремонт и в доме Валерия Григорьевича Енько – крыша протекает, пол проваливается. Валерий Григорьевич – инвалид, состояние жилья может повредить его здоровью. После встречи с главой региона Валерия Григорьевича появилась возможность провести в доме качественный ремонт.
В 2006 году вспыхнувший пожар сильно повредил дом Нины Семеновны Райзинг. Крышу и потолок смогли частично восстановить, но дом до сих пор остается непригодным для проживания, крыша местами протекает, в доме холодно - печь требует срочного ремонта.
Самостоятельно справиться с ремонтом Нина Семеновна не может, ей идет уже восьмой десяток, потому губернатор не остался безучастным – из бюджета на ремонт ей выделено необходимая сумма.
Ветеран труда Людмила Васильевна Буйнова обратилась к главе области с просьбой помочь заменить сантехнику в ее старенькой квартире. «Трубы в туалете постоянно мокрые и ржавые. Боюсь затопить соседей снизу», - печалится Лариса Васильевна. Распоряжением губернатора необходимые средства были выделены.
Студент ТюмГАСУ Андрей Яковенко от души благодарил губернатора. В 2007 году после разговора на личном приеме губернатор распорядился оказать молодому человеку помощь в восстановлении зрения. «Когда я в первый раз пришел к губернатору, то не различал лица окружающих, и месяц промедления мог стоить мне полной потери зрения», - вспоминает Андрей. Бюджет оплатил транспортные расходы и лечение в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (г.Москва). Теперь юноша продолжает учебу, и можем наслаждаться всеми красками окружающего мира.