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Владимир Якушев провел личный прием тюменцев

11 марта 2009, 10:20
Домик пожилой тюменки Людмилы Сергеевны Парфеновой знал лучшие годы, а сегодня ему срочно требуется капитальный ремонт. С этим наболевшим вопросом обратилась она на личный прием к губернатору Владимиру Якушеву.

Глава области внимательно выслушал Людмилу Сергеевну и распорядился оказать материальную помощь для проведения ремонта.

Нужно провести ремонт и в доме Валерия Григорьевича Енько – крыша протекает, пол проваливается. Валерий Григорьевич – инвалид, состояние жилья может повредить его здоровью. После встречи с главой региона Валерия Григорьевича появилась возможность провести в доме качественный ремонт.

В 2006 году вспыхнувший пожар сильно повредил дом Нины Семеновны Райзинг. Крышу и потолок смогли частично восстановить, но дом до сих пор остается непригодным для проживания, крыша местами протекает, в доме холодно - печь требует срочного ремонта.

Самостоятельно справиться с ремонтом Нина Семеновна не может, ей идет уже восьмой десяток, потому губернатор не остался безучастным – из бюджета на ремонт ей выделено необходимая сумма.

Ветеран труда Людмила Васильевна Буйнова обратилась к главе области с просьбой помочь заменить сантехнику в ее старенькой квартире. «Трубы в туалете постоянно мокрые и ржавые. Боюсь затопить соседей снизу», - печалится Лариса Васильевна. Распоряжением губернатора необходимые средства были выделены.

Студент ТюмГАСУ Андрей Яковенко от души благодарил губернатора. В 2007 году после разговора на личном приеме губернатор распорядился оказать молодому человеку помощь в восстановлении зрения. «Когда я в первый раз пришел к губернатору, то не различал лица окружающих, и месяц промедления мог стоить мне полной потери зрения», - вспоминает Андрей. Бюджет оплатил транспортные расходы и лечение в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (г.Москва). Теперь юноша продолжает учебу, и можем наслаждаться всеми красками окружающего мира.

#Новости#Тюменская область#Таня#Политика
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