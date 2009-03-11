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В Югре успешно реализуется программа «Родовые сертификаты»

11 марта 2009, 14:09
Об этом заявила заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа по охране материнства и детства Тамара Овечкина на селекторном совещании, подводя итоги реализации программы родовых сертификатов за 2008 год.
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Югра

За 2008 год в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре родился 23 321 ребенок, что на 7,2% больше, чем в 2007 году», - сообщила Тамара Давидовна.

Она так же отметила снижение показателей перинатальной смертности в 2008 году на 14,3% и младенческой на 10,5%.

«Благодаря дополнительному финансированию учреждений детства и родовспоможения в рамках реализации программы «Родовые сертификаты» в Югре с каждым годом улучшаются основные показатели службы охраны материнства и детства: повышается число родившихся детей, снижаются младенческая смертность и репродуктивные потери», - подчеркнула Тамара Давидовна.

В 2008 году 224 613,0 тыс. рублей было направлено на оплату труда медицинских работников и оснащение учреждений автономного округа, что на 22,5% больше, чем в 2007 году.

Увеличение средств, полученных по программе родовых сертификатов, связано с повышением выплат по талонам родового сертификата №3, а также с увеличением количества талонов, представленных к оплате в 2008 году.

По отношению к 2007 году средняя заработная плата медицинских работников службы охраны материнства и детства увеличилась за счет родовых сертификатов в среднем на 11 %.

Доля беременных, получивших родовый сертификат, составила 97,4%.

В сравнении с 2007 годом уменьшилось число случаев неоплаты родовых сертификатов на 1,3%.

#Новости#Югра#Рождаемость#Медицина#Ксения#Общество
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