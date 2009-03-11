В Тюменской области врач-лор ударил школьника

В Заводоуковскую межрайонную прокуратуру поступила информация о применении врачом-отоларингологом детской поликлиники государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница № 12» насилия к ученику 8 класса Падунской средней общеобразовательной школы.
В ходе прокурорской проверки указанная информация подтвердилась.
Установлено, что в конце прошлого года в Падунской средней школе проводился медицинский осмотр учащихся. Во время осмотра врач-отоларинголог ударил одного из учеников и выгнал его из кабинета, чтоб он не мешал врачу работать.
В соответствии с действующим законодательством органы здравоохранения в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия.
По факту применения физического насилия к подростку межрайонная прокуратура внесла представление главному врачу государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница № 12» (Заводоуковск). По результатам рассмотрения представления врачу-отоларингологу объявлен выговор, сообщает прокуратура области.