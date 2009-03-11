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В Тюменской области врач-лор ударил школьника

11 марта 2009, 14:28
По представлению Заводоуковской межрайонной прокуратуры врач-отоларинголог областной больницы привлечен к дисциплинарной ответственности за применение насилия к ученику 8 класса

В Заводоуковскую межрайонную прокуратуру поступила информация о применении врачом-отоларингологом детской поликлиники государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница № 12» насилия к ученику 8 класса Падунской средней общеобразовательной школы.

В ходе прокурорской проверки указанная информация подтвердилась.

Установлено, что в конце прошлого года в Падунской средней школе проводился медицинский осмотр учащихся. Во время осмотра врач-отоларинголог ударил одного из учеников и выгнал его из кабинета, чтоб он не мешал врачу работать.

В соответствии с действующим законодательством органы здравоохранения в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия.

По факту применения физического насилия к подростку межрайонная прокуратура внесла представление главному врачу государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница № 12» (Заводоуковск). По результатам рассмотрения представления врачу-отоларингологу объявлен выговор, сообщает прокуратура области.

#Новости#Тюменская область#Врачи#Таня#Происшествия
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