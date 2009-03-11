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В Тюмени профессиональные заболевания не останутся не замеченными

11 марта 2009, 10:14
12 марта состоится областная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию организации профпатологического отделения в государственном лечебно-профилактическом учреждении «Тюменская областная клиническая больница».
Сюжет
Тюмень

Основная задача конференции - представить новые научные работы ученых, поделиться практическим опытом в диагностике и лечении профессиональных заболеваний.

В качестве организатора и ведушего конференции выступит Людмила Григорьевна Семенова- заведующая Центром профпатологии ГЛПУ «Тюменской областной клинической больницы».

В конференции примут участие около 100 человек, среди которых: терапевты, профпатологи, невропатологи.

С лекциями выступят ведущие тюменские специалисты. Будет уделено внимание вопросам профессиональных заболеваний у работников нефтегазодобывающей отрасли, электросварщиков, у рабочих виброопасных профессий и медицинских работников.

Будет рассмотрена актуальность углубленных медицинских осмотров, с целью предупреждения заболеваемости работающих во вредных условиях труда.

#Новости#Работа#Тюмень#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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