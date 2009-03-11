В Тюмени профессиональные заболевания не останутся не замеченными

Основная задача конференции - представить новые научные работы ученых, поделиться практическим опытом в диагностике и лечении профессиональных заболеваний.
В качестве организатора и ведушего конференции выступит Людмила Григорьевна Семенова- заведующая Центром профпатологии ГЛПУ «Тюменской областной клинической больницы».
В конференции примут участие около 100 человек, среди которых: терапевты, профпатологи, невропатологи.
С лекциями выступят ведущие тюменские специалисты. Будет уделено внимание вопросам профессиональных заболеваний у работников нефтегазодобывающей отрасли, электросварщиков, у рабочих виброопасных профессий и медицинских работников.
Будет рассмотрена актуальность углубленных медицинских осмотров, с целью предупреждения заболеваемости работающих во вредных условиях труда.