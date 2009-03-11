В России продолжают снижаться цены на бензин

При этом бензин марки А-76 подешевел на 0,4% – до 16,34 руб./л, марки Аи-92 – на 0,4% – до 18,76 руб./л, марки Аи-95 – на 0,5% – до 21,31 руб./л. Цена на дизельное топливо снизилась на 0,3% – до 19,92 руб./л.
Удешевление бензина было зафиксировано в 33 региональных центрах, в том числе в Омске стоимость топлива снизилась на 6,1%. В 45 столицах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. В пяти региональных центрах бензин подорожал, в том числе в Новосибирске – на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подешевел на 0,4% и 0,2% соответственно.
Отметим, что вместе с этим с 23 февраля по 1 марта 2009 года в России на 1,3% снизился объем производства бензина по сравнению с предыдущей неделей и составил 729 тыс. т. Выпуск дизельного топлива сократился на 1,4% – до 1 млн. 359 тыс. т. В Москве производство бензина за неделю снизилось на 11,5% – до 40,8 тыс. т.