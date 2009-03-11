В России продолжают снижаться цены на бензин

Удешевление бензина было зафиксировано в 33 региональных центрах, в том числе в Омске стоимость топлива снизилась на 6,1%. В 45 столицах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. В пяти региональных центрах бензин подорожал, в том числе в Новосибирске – на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подешевел на 0,4% и 0,2% соответственно.