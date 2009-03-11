Утверждены новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

Соответствующее постановление, утвержденное правительством РФ в феврале, опубликовала сегодня "Российская газета".
Согласно этому документу, маршрутки исключили из разряда такси и придали им статус регулярного общественного транспорта. Как рассказал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Олег Старовойтов, в новых правилах исключена норма о том, что запрещен более чем 20-минутный интервал между автобусами на одном маршруте.
Однако расписание по-прежнему необходимо. Его нужно составлять для каждого пункта на маршруте с обязательными остановками и вывешивать на всех остановках. Обо всех изменениях в графике движения необходимо информировать пассажиров за 10 дней до начала их действия.
Пассажиры имеют право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами автовокзала. В правилах также есть требования к оформлению претензий и актов по различным видам нарушений, которые могут повлечь материальную ответственность как перевозчика, так и пассажира.