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Утверждены новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

11 марта 2009, 13:43
В России утверждены новые правила перевозок пассажиров и багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и в такси.

Соответствующее постановление, утвержденное правительством РФ в феврале, опубликовала сегодня "Российская газета".

Согласно этому документу, маршрутки исключили из разряда такси и придали им статус регулярного общественного транспорта. Как рассказал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Олег Старовойтов, в новых правилах исключена норма о том, что запрещен более чем 20-минутный интервал между автобусами на одном маршруте.

Однако расписание по-прежнему необходимо. Его нужно составлять для каждого пункта на маршруте с обязательными остановками и вывешивать на всех остановках. Обо всех изменениях в графике движения необходимо информировать пассажиров за 10 дней до начала их действия.

Пассажиры имеют право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами автовокзала. В правилах также есть требования к оформлению претензий и актов по различным видам нарушений, которые могут повлечь материальную ответственность как перевозчика, так и пассажира.

#Новости#Транспорт#Ксения#Общество
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