Утверждены новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

Согласно этому документу, маршрутки исключили из разряда такси и придали им статус регулярного общественного транспорта. Как рассказал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Олег Старовойтов, в новых правилах исключена норма о том, что запрещен более чем 20-минутный интервал между автобусами на одном маршруте.