Тюменский студент осужден за незаконный оборот наркотиков

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 18-летнего студента Тюменского государственного нефтегазового университета Ивана Черемисова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
Как установило следствие, Иван Черемисов в мае 2008 года занялся сбытом наркотиков, чтобы оплатить свое обучение в университете. Об этом стало известно сотрудникам управления наркоконтроля по Тюменской области, которые 4 июня и пресекли эту незаконную деятельность. При досмотре у юного наркодельца был обнаружен и изъят героин, размер которого является особо крупным, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа Тюмени доказательств признал Ивана Черемисова виновным по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере) и приговорил его 5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.