Тюменский студент осужден за незаконный оборот наркотиков

Как установило следствие, Иван Черемисов в мае 2008 года занялся сбытом наркотиков, чтобы оплатить свое обучение в университете. Об этом стало известно сотрудникам управления наркоконтроля по Тюменской области, которые 4 июня и пресекли эту незаконную деятельность. При досмотре у юного наркодельца был обнаружен и изъят героин, размер которого является особо крупным, сообщает прокуратура области.