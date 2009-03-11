Тюменские школьники с ограниченными возможностями смогут обучаться дистанционно

Как рассказала заместитель директора областного департамента образования и науки Людмила Чеботарь, в настоящее время получено современное оборудование для организации дистанционного обучения. Это 10 базовых комплектов для учителей и 42 комплекта для учеников, 5 из них - для детей с ДЦП, а 4 – для ребят с нарушением зрения.
Чтобы внедрение новых технологий для домашнего обучения проходило максимально эффективно и организованно, при областном департаменте образования и науки создана рабочая группа, утвержден комплекс мероприятий по организации дистанционного образования, механизм реализации данной формы в общеобразовательных школах. К этому направлению деятельности подключены психолого-медико-педагогические комиссии, Главное бюро медико-социальной экспертизы - в части определения рекомендаций по режиму работы с компьютером в зависимости от заболевания каждого ребенка.
Людмила Чеботарь отметила, что в школах проведена информационно-разъяснительная работа, заключены договоры с родителями (законными представителями), ведется подключение к системе дистанционного обучения, педагоги и родители осваивают технические средства. Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования в курсовое повышение квалификации педагогов включены модули по внедрению дистанционных технологий и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пока новая форма обучения апробируется в 4 школах Тюмени, (№36, №68, №70, №88), которые станут базовыми площадками. Все 42 ученика, участвующие в апробации будут закреплены за образовательными учреждениями. Уже в марте при помощи новейшего оборудования ребята, не покидая дома, смогут попасть на урок к сверстникам, видеть и слышать как они работают с учителем, принимать участие в обсуждении. В другом варианте - «особый» ребенок может один на один общаться с педагогом в формате видеосвязи. Первые пробные уроки прошли успешно. Однако специалисты отмечают, что дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями - это лишь дополнительная форма, которая расширяет возможности, но, конечно, не может полностью заменить живого общения ребят с учителем.