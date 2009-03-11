Тюменские школьники с ограниченными возможностями смогут обучаться дистанционно

Пока новая форма обучения апробируется в 4 школах Тюмени, (№36, №68, №70, №88), которые станут базовыми площадками. Все 42 ученика, участвующие в апробации будут закреплены за образовательными учреждениями. Уже в марте при помощи новейшего оборудования ребята, не покидая дома, смогут попасть на урок к сверстникам, видеть и слышать как они работают с учителем, принимать участие в обсуждении. В другом варианте - «особый» ребенок может один на один общаться с педагогом в формате видеосвязи. Первые пробные уроки прошли успешно. Однако специалисты отмечают, что дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями - это лишь дополнительная форма, которая расширяет возможности, но, конечно, не может полностью заменить живого общения ребят с учителем.