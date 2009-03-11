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Тюменские предприятия задолжали работникам почти 54 миллиона рублей

11 марта 2009, 16:40
Крупные предприятия тюменской "матрешки" задолжали работникам почти 54 миллиона "зарплатных" рублей.
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Тюмень

Как сообщили в Тюменьстате, на 1 марта 2009 года без оплаты труда остались 1 657 человек.

Большая часть долга (46,2%) пришлась на Тюменскую область, в Югре сумма неплатежей составила 43,9% от общего показателя, а на Ямале — 9,9%. Вся просроченная задолженность по заработной плате образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств, отметили в статведомстве. 40,6 миллиона рублей пришлось на сферу строительства, 5,6 миллиона — на добычу полезных ископаемых, 3,6 миллиона — на обрабатывающие производства.

По сравнению с предыдущим месяцем общая сумма задолженности сократилась на 10,4%. В том числе зарплату сотрудникам постепенно начали выплачивать предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и транспортники. В сфере строительства ситуация практически не изменилась, а вот в обрабатывающих производствах заметен серьезный регресс — долг вырос почти в 2 раза (+ 95,8%).

#Новости#Работа#Тюмень#Ксения#Экономика
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