Тюменские предприятия задолжали работникам почти 54 миллиона рублей

Как сообщили в Тюменьстате, на 1 марта 2009 года без оплаты труда остались 1 657 человек.
Большая часть долга (46,2%) пришлась на Тюменскую область, в Югре сумма неплатежей составила 43,9% от общего показателя, а на Ямале — 9,9%. Вся просроченная задолженность по заработной плате образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств, отметили в статведомстве. 40,6 миллиона рублей пришлось на сферу строительства, 5,6 миллиона — на добычу полезных ископаемых, 3,6 миллиона — на обрабатывающие производства.
По сравнению с предыдущим месяцем общая сумма задолженности сократилась на 10,4%. В том числе зарплату сотрудникам постепенно начали выплачивать предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и транспортники. В сфере строительства ситуация практически не изменилась, а вот в обрабатывающих производствах заметен серьезный регресс — долг вырос почти в 2 раза (+ 95,8%).