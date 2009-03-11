Тюменские предприятия задолжали работникам почти 54 миллиона рублей

По сравнению с предыдущим месяцем общая сумма задолженности сократилась на 10,4%. В том числе зарплату сотрудникам постепенно начали выплачивать предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и транспортники. В сфере строительства ситуация практически не изменилась, а вот в обрабатывающих производствах заметен серьезный регресс — долг вырос почти в 2 раза (+ 95,8%).