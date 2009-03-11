Стоимость коммунальных услуг в Тюмени скоро изменится

Жители конкретного дома могут реально влиять на размеры оплаты коммунальных услуг, ведь большинство расходов на содержание дома, виды необходимых работ определяются на общих собраниях жильцов, а от этого зависит и итоговый размер оплаты с квадратного метра за содержание многоквартирного дома. Если в доме, которым управляет ТСЖ или управляющая компания, есть муниципальные квартиры, в которых люди живут по договору найма, то размер платы будет определяться в соответствии с постановлением администрации города Тюмени, но в пределах тарифов, установленных ТСЖ. Если тариф ниже, то горожанин будет платить, как все собственники дома, по более низкому тарифу.