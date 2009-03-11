Стоимость коммунальных услуг в Тюмени скоро изменится

С учетом сложившейся в стране и регионе ситуации областные власти приняли решение пересмотреть коммунальные тарифы в сторону уменьшения с января 2009 года.
Как это решение выполняется на местах? – с таким вопросом мы обратились в администрацию города Тюмени.
- Коммунальные тарифы на услуги по водопотреблению и водоотведению ООО «Тюмень Водоканал» уменьшатся в среднем на 7 %, - заверил нас глава администрации Евгений Куйвашев.
Так, жильцы многоэтажных домов со всеми видами благоустройства в Тюмени будут платить за услуги водоснабжения и водоотведения 164,85 рубля с человека в месяц (вместо 183,69 руб./чел). «Снижение оплаты за этот вид услуг горожане увидят в мартовских квитанциях, - подтвердил глава городской администрации. - Соответствующее распоряжение выйдет в ближайшие дни».
В администрации города Тюмени создана рабочая группа по проверке размера платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, которые устанавливают управляющие компании и ТСЖ.
- Я призываю тюменцев активнее участвовать в работе собраний, проводимых руководством ТСЖ и управляющих компаний, чтобы иметь возможность реально влиять на тарифы за содержание и ремонт жилых помещений, - подчеркнул глава администрации.
Евгений Владимирович ответил на вопросы, которые чаще всего задают тюменцы, обращаясь в органы власти.
- Как устанавливаются тарифы на жилищные услуги в многоквартирных домах, собственники квартир в которых избрали способ управления домом?
- В таких домах тарифы на жилищные услуги (уборка внутридомовой территории, двора, обслуживание мусоропровода, вывоз ТБО, текущий и капитальный ремонты, управление жилищным фондом, лифт, дератизация) собственники устанавливают самостоятельно на общем собрании жильцов исходя из необходимых расходов на содержание общего имущества дома. На таких собраниях обычно обсуждают перечень и периодичность работ, услуги по содержанию общего имущества и пересматривают сметы содержания в связи с уменьшением перечня обязательных и дополнительных работ. Существенной экономии можно добиться, сократив расходы на содержание управленческого аппарата и по строке «капитальный ремонт», - подчеркнул он.
Наниматели жилья и те собственники, которые не позаботились о выборе формы управления, рассчитываются за жилищные услуги в соответствии с размером платы, установленным администрацией города Тюмени.
Жители конкретного дома могут реально влиять на размеры оплаты коммунальных услуг, ведь большинство расходов на содержание дома, виды необходимых работ определяются на общих собраниях жильцов, а от этого зависит и итоговый размер оплаты с квадратного метра за содержание многоквартирного дома. Если в доме, которым управляет ТСЖ или управляющая компания, есть муниципальные квартиры, в которых люди живут по договору найма, то размер платы будет определяться в соответствии с постановлением администрации города Тюмени, но в пределах тарифов, установленных ТСЖ. Если тариф ниже, то горожанин будет платить, как все собственники дома, по более низкому тарифу.
Кстати, стоимость жилищно-коммунальных услуг в разных домах может существенно отличаться. Это в немалой степени зависит от уровня благоустройства жилья: то есть от наличия услуг центрального горячего водоснабжения, лифта и т.д. Существенную роль играют средние сложившиеся нормы потребления услуг в расчете на одного человека в месяц. И еще более важное значение имеют различия в технологических процессах предоставления коммунальных услуг. К примеру, по теплоснабжению – это характеристика котлов, степень загрузки, протяженность тепловых сетей; по водоснабжению – подземный или поверхностный водозабор, необходимость очистки, объем покупки воды; по водоотведению – загрузка очистных сооружений, вид очистки и т.д.
- Многих тюменцев сегодня интересует вопрос предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Поясню: субсидии предоставляются в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг) превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Сегодня максимально допустимая доля оплаты за ЖКУ не должна превышать 22% от совокупного семейного дохода. Если среднедушевой доход в семье ниже установленного законом прожиточного минимума, то максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Особое внимание стоит обратить на то, что субсидия носит заявительный характер. Жители Тюмени, независимо от принадлежности жилищного фонда (кроме фонда с печным отоплением), подают документы на субсидию в любой из абонентских пунктов ОАО «ТРИЦ» (всего абонентских пунктов – 5).
В заключение хочу заметить, что в бюджете Тюмени на 2009 год предусмотрено достаточно средств на выплату горожанам субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Пресс-служба главы администрации города Тюмени.