Сборная России обошла родоначальников футбола в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с девятого на восьмое место, поменявшись местами с англичанами, которые удерживали эту позицию по состоянию на февраль 2009 года. Подопечные Гуса Хиддинка увеличили свой рейтинговый актив на 9 баллов по сравнению с февралем-2009, в то время как команда Фабио Капелло потеряла сразу 53 очка.
Первая десятка мартовского рейтинга ФИФА:
1.Испания - 1666
2.Германия - 1366
3.Нидерланды - 1317
4.Италия - 1284
5.Бразилия - 1260
6.Аргентина - 1219
7.Хорватия - 1169
8.Россия - 1128
9.Англия - 1083
10.Португалия - 1025
Рокировка сборных России и Англии оказалась не единственным изменением в первой десятке: в ТОП-10 после некоторого перерыва вернулись португальцы, вытеснив оттуда сборную Турции.