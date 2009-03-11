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Сборная России обошла родоначальников футбола в рейтинге ФИФА

11 марта 2009, 17:07
Сборная России, обойдя родоначальников футбола, поднялась на одну позицию в новой версии рейтинга национальных команд, опубликованной в среду Международной федерацией футбола (ФИФА).

Российская сборная поднялась с девятого на восьмое место, поменявшись местами с англичанами, которые удерживали эту позицию по состоянию на февраль 2009 года. Подопечные Гуса Хиддинка увеличили свой рейтинговый актив на 9 баллов по сравнению с февралем-2009, в то время как команда Фабио Капелло потеряла сразу 53 очка.

Первая десятка мартовского рейтинга ФИФА:

1.Испания - 1666

2.Германия - 1366

3.Нидерланды - 1317

4.Италия - 1284

5.Бразилия - 1260

6.Аргентина - 1219

7.Хорватия - 1169

8.Россия - 1128

9.Англия - 1083

10.Португалия - 1025

Рокировка сборных России и Англии оказалась не единственным изменением в первой десятке: в ТОП-10 после некоторого перерыва вернулись португальцы, вытеснив оттуда сборную Турции.

#Новости#Рейтинги#Россия#Футбол#Ксения#Спорт
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