Сборная России обошла родоначальников футбола в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с девятого на восьмое место, поменявшись местами с англичанами, которые удерживали эту позицию по состоянию на февраль 2009 года. Подопечные Гуса Хиддинка увеличили свой рейтинговый актив на 9 баллов по сравнению с февралем-2009, в то время как команда Фабио Капелло потеряла сразу 53 очка.