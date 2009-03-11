nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Samsung анонсировал бюджетные мобильники с сенсорным экраном

11 марта 2009, 13:34
Компания Samsung анонсировала два сотовых телефона с сенсорным экраном, относящиеся к среднеценовому сегменту.

Первым рынком, где появятся эти мобильники, станет Европа. Об этом сообщается в пресс-релизе Samsung.

Новинки называются S5600 и S5230. Обе они поддерживают технологию TouchWiz, позволяющую размещать на экране телефона различные миниприложения, либо ярлыки для быстрого доступа к сервисам.

S5600 работает в сетях сотовой связи третьего поколения. Диагональ экрана этого телефона составляет 2,8 дюйма. Габариты мобильника равняются 102,8x54,8x12,9 миллиметра.

S5230 не поддерживает сети 3G. Диагональ экрана этого телефона равняется трем дюймам. Размеры Samsung S5230 составляют 104x53x11,9 миллиметров.

Оба мобильника поддерживают беспроводную связь Bluetooth 2.1. Объем их внутренней памяти равен 50 мегабайтам. Ее можно расширить за счет карты памяти microSDHC объемом до восьми гигабайт.

Samsung S5230 можно будет купить начиная с апреля текущего года. S5600 появится в продаже на месяц позже. Стоимость телефонов не сообщается.

#Новости#Samsung#Мобильные средства связи#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25