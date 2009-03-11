Samsung анонсировал бюджетные мобильники с сенсорным экраном

Первым рынком, где появятся эти мобильники, станет Европа. Об этом сообщается в пресс-релизе Samsung.
Новинки называются S5600 и S5230. Обе они поддерживают технологию TouchWiz, позволяющую размещать на экране телефона различные миниприложения, либо ярлыки для быстрого доступа к сервисам.
S5600 работает в сетях сотовой связи третьего поколения. Диагональ экрана этого телефона составляет 2,8 дюйма. Габариты мобильника равняются 102,8x54,8x12,9 миллиметра.
S5230 не поддерживает сети 3G. Диагональ экрана этого телефона равняется трем дюймам. Размеры Samsung S5230 составляют 104x53x11,9 миллиметров.
Оба мобильника поддерживают беспроводную связь Bluetooth 2.1. Объем их внутренней памяти равен 50 мегабайтам. Ее можно расширить за счет карты памяти microSDHC объемом до восьми гигабайт.
Samsung S5230 можно будет купить начиная с апреля текущего года. S5600 появится в продаже на месяц позже. Стоимость телефонов не сообщается.