Президента обяжут ежегодно отчитываться о доходах

Отчитываться о доходах, согласно указу, обяжут также членов семей всех чиновников. Выступая на заседании Совета при президенте по борьбе с коррупцией, Медведев объявил, что ежегодные отчеты главы государства должны стимулировать на раскрытие информации о доходах других госслужащих. По словам президента, борьба с коррупцией приобретает особую важность во времена финансового кризиса.