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Президента обяжут ежегодно отчитываться о доходах

11 марта 2009, 09:18
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о подготовке указа, согласно которому ежегодно отчитываться о доходах будут обязаны все госслужащие, в том числе сам президент.

Об этом 10 марта сообщает агентство "Интерфакс".

Отчитываться о доходах, согласно указу, обяжут также членов семей всех чиновников. Выступая на заседании Совета при президенте по борьбе с коррупцией, Медведев объявил, что ежегодные отчеты главы государства должны стимулировать на раскрытие информации о доходах других госслужащих. По словам президента, борьба с коррупцией приобретает особую важность во времена финансового кризиса.

Между тем РИА Новости сообщает, что на заседании Совета по противодействию коррупции Медведев пообещал уже 10 марта подписать указ, утверждающий пятилетнюю программу реформирования и развития системы государственной службы. Реформы будут направлены на противодействие неэффективным и коррумпированным чиновникам.

#Новости#Президент РФ#Таня#Политика
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