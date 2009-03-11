Президента обяжут ежегодно отчитываться о доходах

Об этом 10 марта сообщает агентство "Интерфакс".
Отчитываться о доходах, согласно указу, обяжут также членов семей всех чиновников. Выступая на заседании Совета при президенте по борьбе с коррупцией, Медведев объявил, что ежегодные отчеты главы государства должны стимулировать на раскрытие информации о доходах других госслужащих. По словам президента, борьба с коррупцией приобретает особую важность во времена финансового кризиса.
Между тем РИА Новости сообщает, что на заседании Совета по противодействию коррупции Медведев пообещал уже 10 марта подписать указ, утверждающий пятилетнюю программу реформирования и развития системы государственной службы. Реформы будут направлены на противодействие неэффективным и коррумпированным чиновникам.