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Первая автоледи Тюмени получила свой кубок

11 марта 2009, 15:37
8 марта радиостанция «Авторадио в Тюмени», ООО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта», НЧОУ «Тюменский центр высшего водительского мастерства» и управа Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево провели женские соревнования на ледовом треке «Авто-Леди» по системе «Слалом- дуэль», посвященные Международному женскому дню.
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Тюмень

8 марта радиостанция «Авторадио в Тюмени», ООО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта», НЧОУ «Тюменский центр высшего водительского мастерства» и управа Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево провели женские соревнования на ледовом треке «Авто-Леди» по системе «Слалом- дуэль», посвященные Международному женскому дню.

Соревнования проходили в форме «Слалом-дуэли» попарно, на выбывание. Машины стартовали с противоположных сторон по принципу карусели, чтобы избежать контактной борьбы. Длина трассы составила 1200 метров, сообщает Nashgorod.ru управа Центрального административного округа Тюмени.

Зрелищность и накал страстей сопровождали участниц и болельщиков на протяжении всего времени соревнований. 52 тюменские авто-леди доказали себе и мужчинам, что «женщина за рулем - это круто!».

Около 1000 болельщиков наблюдали за борьбой лучших тюменских автомобилисток.

По итогам соревнований победителями стали:

в классе «Задний привод»:

1 место - Анастасия Николайчук (BMW-318);

2 место - Юлия Земскова (BMW);

3 место - Виктория Лагунова (ВАЗ-21061);

в классе «Полный привод»:

1 место - Ксения Абазина (Subaru Forester);

2 место - Наталья Маловецкая (Honda Airwave);

3 место - Татьяна Чернова (Toyota Sunny);

в классе «Передний привод»:

1 место - Ирина Ситникова (Honda Logo);

2 место - Оксана Белаевская (ВАЗ-2112);

3 место - Оксана Байдурова (Hyundai Getz).

Победитель и призеры в каждом классе получили дипломы, медали и ценные призы, а девушки, ставшие «Авто-леди 2009 года» – еще и кубки.

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