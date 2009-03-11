Первая автоледи Тюмени получила свой кубок

8 марта радиостанция «Авторадио в Тюмени», ООО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта», НЧОУ «Тюменский центр высшего водительского мастерства» и управа Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево провели женские соревнования на ледовом треке «Авто-Леди» по системе «Слалом- дуэль», посвященные Международному женскому дню.
Соревнования проходили в форме «Слалом-дуэли» попарно, на выбывание. Машины стартовали с противоположных сторон по принципу карусели, чтобы избежать контактной борьбы. Длина трассы составила 1200 метров, сообщает Nashgorod.ru управа Центрального административного округа Тюмени.
Зрелищность и накал страстей сопровождали участниц и болельщиков на протяжении всего времени соревнований. 52 тюменские авто-леди доказали себе и мужчинам, что «женщина за рулем - это круто!».
Около 1000 болельщиков наблюдали за борьбой лучших тюменских автомобилисток.
По итогам соревнований победителями стали:
в классе «Задний привод»:
1 место - Анастасия Николайчук (BMW-318);
2 место - Юлия Земскова (BMW);
3 место - Виктория Лагунова (ВАЗ-21061);
в классе «Полный привод»:
1 место - Ксения Абазина (Subaru Forester);
2 место - Наталья Маловецкая (Honda Airwave);
3 место - Татьяна Чернова (Toyota Sunny);
в классе «Передний привод»:
1 место - Ирина Ситникова (Honda Logo);
2 место - Оксана Белаевская (ВАЗ-2112);
3 место - Оксана Байдурова (Hyundai Getz).
Победитель и призеры в каждом классе получили дипломы, медали и ценные призы, а девушки, ставшие «Авто-леди 2009 года» – еще и кубки.