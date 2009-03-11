Осколки столкнувшихся в космосе спутников начали падать на Землю

В общей сложности астрономы зафиксировали 355 фрагментов российского спутника и 159 - американского. При этом обломки "Космоса-2251" не только более многочисленны, но и разлетелись дальше: их удаленность от Земли колеблется от 198 до 1689 километров, в то время как у Iridium 33 - от 582 до 1262 километров. Предположительно это связано с тем, что российский спутник был герметичным, при ударе произошла его разгерметизация, и обломки разбросало давлением значительно дальше.