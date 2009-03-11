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Осколки столкнувшихся в космосе спутников начали падать на Землю

11 марта 2009, 13:51
Обломки столкнувшихся в космосе американского спутника Iridium 33 и российского спутника "Космос-2251" начали падать на Землю, сообщает новостной сайт Space.com 10 марта со ссылкой на Стратегическое командование США.

Фрагмент, получивший название 1993-036PX, войдет в атмосферу Земли 12 марта, а еще два объекта - 28 и 30 марта. Тем не менее, размер всех трех объектов не превышает одного сантиметра. Ожидается, что они сгорят в атмосфере и не причинят никакого ущерба.

В общей сложности астрономы зафиксировали 355 фрагментов российского спутника и 159 - американского. При этом обломки "Космоса-2251" не только более многочисленны, но и разлетелись дальше: их удаленность от Земли колеблется от 198 до 1689 километров, в то время как у Iridium 33 - от 582 до 1262 километров. Предположительно это связано с тем, что российский спутник был герметичным, при ударе произошла его разгерметизация, и обломки разбросало давлением значительно дальше.

Два спутника столкнулись на околоземной орбите 10 февраля на высоте около 800 километров над Сибирью. Это стало первым происшествием такого рода - раньше космические аппараты сталкивались только с космическим мусором. Российский спутник "Космос-2251" был запущен в 1993 году в военных целях, однако уже через два года его перестали использовать из-за поломки.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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