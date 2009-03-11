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Очередное занятие проведет Школа замещающих родителей Тюмени

11 марта 2009, 14:53
13 марта 2009 года в 9.00 на базе Областного центра «Семья» (г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков14-А, ауд.203) пройдет очередной цикл занятий Школы замещающих родителей для граждан г. Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Организаторами мероприятия являются Управление по опеке, попечительству и защите прав детства департамента социального развития Тюменской области и АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья».

Цель занятий: оказание консультативной и методической помощи кандидатам в замещающие родители и замещающим родителям, развитие у них навыков и умений взаимодействия с приемным ребенком, содействие в успешной адаптации ребенка в новой семье.

Занятия проводятся в удобное для замещающих родителей время в форме тренингов, практических занятий, консультаций, тестирований и т.д. Цикл условно разделен на три обучающих блока: социально-правовой, психолого-педагогический, валеологический. Кроме того, на занятиях семьи имеют возможность познакомиться друг с другом, обменяться положительным опытом семейного воспитания детей, завести дружеские отношения.

С 2008 года обучение в Школе замещающих родителей прошли более 130 тюменцев.

#Новости#Семейный вопрос#Тюмень#Ксения#Общество
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