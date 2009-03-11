Очередное занятие проведет Школа замещающих родителей Тюмени

Организаторами мероприятия являются Управление по опеке, попечительству и защите прав детства департамента социального развития Тюменской области и АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья».
Цель занятий: оказание консультативной и методической помощи кандидатам в замещающие родители и замещающим родителям, развитие у них навыков и умений взаимодействия с приемным ребенком, содействие в успешной адаптации ребенка в новой семье.
Занятия проводятся в удобное для замещающих родителей время в форме тренингов, практических занятий, консультаций, тестирований и т.д. Цикл условно разделен на три обучающих блока: социально-правовой, психолого-педагогический, валеологический. Кроме того, на занятиях семьи имеют возможность познакомиться друг с другом, обменяться положительным опытом семейного воспитания детей, завести дружеские отношения.
С 2008 года обучение в Школе замещающих родителей прошли более 130 тюменцев.