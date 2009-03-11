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Минобрнауки будет выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка

11 марта 2009, 09:53
Министерство образования и науки получит новые полномочия в области проверки знания русского языка иностранцами, сообщает 10 марта агентство "Интерфакс".

Вопрос о наделении министерства новыми полномочиями 10 марта рассмотрит президиум правительства РФ. Как ожидается, Минобрнауки получит право утверждать порядок выдачи желающим стать гражданами РФ сертификата о прохождении тестов на знание русского языка. Также ведомству дадут право выдавать образовательным учреждениям разрешение на проведение государственного тестирования.

Летом 2008 года Минобрнауки было поручено разработать новые формы тестов для претендентов на российское гражданство. Президент РФ Дмитрий Медведев объявил, что существующие тесты недостаточно эффективно проверяют знание русского языка. Также летом было принято решение об изменении формы сертификатов о прохождении тестирования. Новые сертификаты будут снабжены дополнительными степенями защиты.

#Новости#Мигранты#Русский язык#Таня#Общество
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