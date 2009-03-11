Минобрнауки будет выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка

Летом 2008 года Минобрнауки было поручено разработать новые формы тестов для претендентов на российское гражданство. Президент РФ Дмитрий Медведев объявил, что существующие тесты недостаточно эффективно проверяют знание русского языка. Также летом было принято решение об изменении формы сертификатов о прохождении тестирования. Новые сертификаты будут снабжены дополнительными степенями защиты.