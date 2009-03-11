Лимонов уведомил Центризбирком о намерении бороться за президентский пост в 2012 году

Лимонов в письме к председателю ЦИК Владимиру Чурову попросил сообщить ему о требованиях, предъявляемых к кандидатам. Текст письма Лимонова распространен в Москве в среду, сообщает "Интерфакс".
Лимонов в письме заявил, что хотел бы встретиться с руководством ЦИК, чтобы получить исчерпывающую информацию по поводу возможности своего выдвижения и предъявляемых к кандидату требований и его обязанностей. Комментария ЦИК по поводу перспектив встречи с Лимоновым пока не поступало.
Напомним, что оппозиционер на минувшей неделе заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2012 году. По словам Лимонова, он решил объявить о своих президентских амбициях задолго до избирательной кампании, чтобы "подготовить общественное мнение, возможных сторонников, оппозицию и страну".
Как сообщалось ранее, Лимонов ответит на все вопросы о своем решении баллотироваться на пост президента на пресс-конференции в среду в Москве. Она состоится в 14:00 в Независимом Пресс-центре на Пречистенке.
Лимонов известен своей активной оппозиционной борьбой. Он является одним из лидеров коалиции "Другая Россия". В этом качестве Лимонов неоднократно участвовал в "маршах несогласных" с требованием отставки правительства. Эти акции запрещаются властями, их организуют без согласования с ними. Очередной "День несогласных" намечен на 12 марта в нескольких российских городах.
Другие оппозиционные политики Лимонова не поддержали. Как сказал по этому поводу лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, выстраивание планов на 2012 год не является актуальной проблемой для оппозиции, так как ситуация до этого срока будет кардинально меняться.