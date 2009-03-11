Лимонов уведомил Центризбирком о намерении бороться за президентский пост в 2012 году

Лимонов известен своей активной оппозиционной борьбой. Он является одним из лидеров коалиции "Другая Россия". В этом качестве Лимонов неоднократно участвовал в "маршах несогласных" с требованием отставки правительства. Эти акции запрещаются властями, их организуют без согласования с ними. Очередной "День несогласных" намечен на 12 марта в нескольких российских городах.