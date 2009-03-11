Какие автомобили получают в подарок "звездные" девушки

Какие же "автомобильные" подарки получают самые "звездные" представительницы слабого пола? В числе счастливых обладательниц новых машин оказалась и кукла Барби.
Итальянская компания Fiat, ранее выпустившая лимузин Lancia для папы римского и Lamborghini Gallardo для итальянской полиции, на этот раз подготовила особый подарочный Fiat 500 к 50-летию Барби.
Этот автомобиль выкрасили снаружи и внутри в приторно-розовый цвет. Кузов также украсили блестящими стразами. В салонные коврики добавили шелк и блестящие вискозные нити. Зеркало заднего вида украсили светодиодами. Официальная церемония вручения хэтчбека состоится 9 марта в Милане, где пройдет празднование 50-летия куклы.
В последнее время автоконцерны любят дарить актрисам и певицам экологичные автомобили. Так, сразу несколько красавиц из Голливуда ездят на подаренных им гибридных Toyota Prius. В их числе Камерон Диас, Джулия Робертс и Кирстен Данст.
Хиллари Суонк, известная по фильму "Малышка за миллион", недавно получила в подарок от немецкой компании BMW водородный Hydrogen 7. Как утверждают баварцы, этот автомобиль абсолютно не наносит вреда окружающей среде.
А вот американская поп-певица Бритни Спирс стала обладательницей далеко не экологичного огненно-красного спорткара Ferrari, который подарил ее ярый поклонник.
Российская певица Жанна Фриске на свое 30-летие получила от одного из поклонников голубой кабриолет Mercedes, на котром проездила почти два года. А три года назад она выиграла вишневый Peugeot стоимостью около 30 000 долларов.
Другая поп-звезда Юлия Началова получила в подарок белый Jaguar от поклонника-бизнесмена прямо во время съемок своего очередного клипа.
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк благодаря автомобилю познакомилась со своим вторым мужем, гендиректором технического центра Toyota Дмитрием Стрюковым. Как-то она ловила такси - остановился внедорожник, за рулем которого и сидел Дмитрий. Он же подарил актрисе ее первый автомобиль – спортивный двухдверный Mercedes.
А Михаил Боярский подарил своей дочери Лизе на 22-летие Lexus стоимостью 1 500 000 рублей.
Руководство южнокорейской компании Hyundai подарило внучке Михаила Горбачеа куда более скромный компактный хэтчбек Hyundai Getz.
Украинская певица Ани Лорак в подарок от компании "УкрАвтоЗАЗ-Сервис", официальный дистрибутор автомобилей в Украине, получила ярко-красный Chevrolet Aveo с мотором 1,5 литра.
А компания "Ирито", дистрибутор нескольких китайских марок в России, вручила малолитражку Hafei Brio актрисе Жанне Эппле. В обмен она согласилась стать лицом компании.